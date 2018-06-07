УЕФА изменил концепцию бренда, сообщает официальный сайт организации.

УЕФА освежил бренд Лиги чемпионов uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со "звездного мяча" с логотипа Лиги чемпионов УЕФА.

Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы – такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами – маджентой (пурпурным) и цианом (сине-зеленым), которые освежают восприятие образа.

Усовершенствованная айдентика лучше сочетается с цифровыми, мобильными и социальными медиаплатформами. Новые элементы облегчают масштабирование и интеграцию бренда на малых экранах и устройствах. Уровень детализации таких образов, как "главная сцена" (звездный стадион) и "звездный мяч", отвечает требованиям телевизионного вещания в ультравысоком разрешении. Благодаря этому бренд останется актуальным и привлекательным для болельщиков, так как они смогут взаимодействовать с ним в условиях постоянного развития технологий и платформ.

УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года – перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав. По сравнению с предыдущими обновлениями, новый дизайн делает широкий шаг вперед. Приобретает большее значение образ "звездного мяча", но узнаваемый и успешный звездный стадион также входит в бренд-пакет. Это дает УЕФА и его партнерам больше ключевых образов, которые можно использовать в целях коммуникации», — говорится в заявлении УЕФА.