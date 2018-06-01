сняла дисквалификацию с(FEDEFUT), сообщает пресс-служба международной федерации.

ФИФА сняла дисквалификацию с Федерации футбола Гватемалы fifa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Дисквалификация была вынесена в октябре 2016 года, после того как генеральная ассамблея FEDEFUT решила отказаться от продления мандата комитета по нормализации, созданного ФИФА в 2015 году, чтобы пересмотреть уставы FEDEFUT, привести их в соответствие с требованиями ФИФА и организовать выборы в организации.

В мае 2017 года дисквалификация решением конгресса ФИФА была продлена.

30 мая текущего года ФИФА получила письмо от главы комитета по нормализации FEDEFUT Хуана Карлоса Риоса о том, что комитет, сформированный по решению бюро совета ФИФА от 18 мая 2018 года, полностью готов работать. При этом подчеркивается, что, если какое-либо решение из принятых бюро совета ФИФА не будет выполнено, FEDEFUT будет вновь дисквалифицирована.