ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардЗадачи Лэмпарда. Наставнику «Дерби Каунти» нужно решить несколько проблем
  • 11:00
    • ФХР утвердила Воробьева в должности главного тренера сборной России
  • 11:33
    • Главный тренер сборной России возглавил СКА
  • 11:18
    • Названы причины ухода Зидана из «Реала»
  • 10:26
    • Почеттино обойдется «Реалу» в 48 млн евро
  • 10:11
    • Футболисты сборной России вернулись в Москву
    Все новости спорта

    ФИФА сняла дисквалификацию с Федерации футбола Гватемалы

  • подписаться
    •
    ФИФА сняла дисквалификацию с Федерации футбола Гватемалы (FEDEFUT), сообщает пресс-служба международной федерации.

    ФИФА сняла дисквалификацию с Федерации футбола Гватемалы
    ФИФА сняла дисквалификацию с Федерации футбола Гватемалы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Дисквалификация была вынесена в октябре 2016 года, после того как генеральная ассамблея FEDEFUT решила отказаться от продления мандата комитета по нормализации, созданного ФИФА в 2015 году, чтобы пересмотреть уставы FEDEFUT, привести их в соответствие с требованиями ФИФА и организовать выборы в организации.

    В мае 2017 года дисквалификация решением конгресса ФИФА была продлена.

    30 мая текущего года ФИФА получила письмо от главы комитета по нормализации FEDEFUT Хуана Карлоса Риоса о том, что комитет, сформированный по решению бюро совета ФИФА от 18 мая 2018 года, полностью готов работать. При этом подчеркивается, что, если какое-либо решение из принятых бюро совета ФИФА не будет выполнено, FEDEFUT будет вновь дисквалифицирована.

  • По теме
  • Новое детище Инфантино. За и против
  • 18/05/2018 в 14:03
    •
  • Прогноз
  • Англия — Нигерия
  • 1,79
  • Завтра в 19:15
    •
    ФИФА Между тем
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Лучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларовСамые доступные автомобили с турбомоторами в 2018 году
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Касаткина отправит домой греческую неожиданность
  • Дарья Касаткина — Мария Саккари. Прогноз и ставки
  • 1,71
    •
  • А будут ли голы?
  • Южная Корея — Босния. Прогноз и ставки
  • 1,68
    •
  • Команда Дешама проверит обновленную Италию на прочность
  • Франция — Италия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Зидан ушел на пике, но «Реал» ждет кризисРеакция спортивных СМИ на уход со своего поста наставника мадридского «Реала» Вчера в 19:530
  • 10:06
    • Серхио Рамосу и его семье поступают угрозы
  • 09:03
    • Мирзов: Идут слухи, что «Тосно» не отдаст нам деньги
  • 08:18
    • Кузнецов может пропустить третий матч финальной серии
    Сборная Египта на ЧМ 1990 в Италии Футбол Кто к нам с мячом придет? ЕгипетАнглийское влияние, африканские традиции, итальянская карма, тюрьма Зидана и феномен Салаха. Непростая история футбольного Египта Вчера в 18:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Касаткина огорчит Саккари
  • 5,25
    •
  • 11:50
    • Абрамович отозвал заявку на продление британской визы
  • 11:50
    • «Атлетико» близок к подписанию контракта с Сидибе
  • 11:39
    • Дармиан пройдет медосмотр в «Ювентусе»
    Маурицио Сарри Футбол Сарри в «Челси». Отличные перспективы«Аристократы» будут играть в страстный и захватывающий футбол Вчера в 13:470
  • 07:55
    • Травма Джаки оказалась несерьезной
  • 07:28
    • Мозгов сыграет с Бельгией и Францией
  • 07:13
    • «Голден Стэйт» дожал «Кливленд», несмотря на 51 очко Джеймса
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие