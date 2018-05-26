Иностранцы купили 54 процента билетов на ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»выступил на конференции РФС, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Функционер раскрыл данные по статистике продажи билетов на чемпионат мира, который стартует 14 июня.

Российские болельщики купили 842 578 билетов, что составляет примерно 46 процентов от общего числа.

Остальные билеты были проданы иностранцам, среди которых самыми активными оказались американцы (86 710), бразильцы (71 787), колумбийцы (64 231), немцы (60 457), мексиканцы (58 870), аргентинцы (52 999), перуанцы (42 645), китайцы (39 884) и австралийцы (36 170).

Также Сорокин подчеркнул, что по некоторым городам билеты проданы полностью.

Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.