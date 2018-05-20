Аллегри: Неправильно критиковать команду, выигравшую скудетто семь раз подряд

Главный тренер «Ювентуса»после победы над «Вероной» (2:1) в заключительном туре чемпионата Италии подвел итоги сезона.

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Туринский клуб выиграл чемпионат и Кубок Италии и дошtл до 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Команда провела выдающийся сезон, выигрывать всегда приятно. Мы весь сезон сражались с "Наполи", нужно отдать им должное, но мы были лучше. Так что неправильно критиковать команду, которая выиграла скудетто в седьмой раз подряд и была близка к победе в Лиге чемпионов. Серию А всегда выигрывают лучшие, и за последние семь лет "Ювентус" стабильно был лучшим и вошел в историю.

Чтобы играть за "Ювентус", прежде всего нужно быть высококвалифицированным футболистом. Кроме того, важны такие качества, как гордость и умение контролировать определенные моменты в течение сезона. Мы никогда и ничего не принимаем как данность, равно как не признаем поражений. Это отличительная черта клуба.

Нам не хватило вишенки на торте – победы в Лиге чемпионов, и никто не знает, чем бы все закончилось, если бы в матче с "Реалом" было дополнительное время… Парни должны быть счастливы итогами этого сезона. В следующем мы вновь начнем все сначала», – сказал Аллегри в эфире Mediaset Premium.