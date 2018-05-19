«Реал» упустил победу над «Вильярреалом» на выезде

Фрагмент матча
twitter.com/villarrealcf
В первом тайме Гарет Бэйл и Криштиану Роналду отличились голами в составе «Реала», однако после перерыва хозяева поля ушли от поражения благодаря точным ударам Рохера Мартинеса и Самуэля Кастильехо.
Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев провел весь матч в запасе.
Мадридский клуб завершил сезон на третьем месте, набрав 76 очков. «Вильярреал» замкнул топ-5, набрав 61 пункт.
Примера. 38-й тур
«Вильярреал» — «Реал» — 2:2
Голы: Мартинес, 71, Кастильехо, 85 — Бэйл, 11, Роналду, 32«Вильярреал»: Фернандес, Гаспар, Гонсалес, Бонера, Марин, Р. Сориано, Родри, Фуэго (Аль Давсари, 57), Форнальс (Кастильехо, 77), Сансоне, Унал (Мартинес, 67)«Реал»: Зидан, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Васкес, 62), Каземиро, Кроос, Иско (Ковачич, 73), Бэйл, Роналду (Бензема, 62)Предупреждения: Гонсалес, Кастильехо, Мартинес, Аль Давсари — Модрич, Каземиро, Кроос