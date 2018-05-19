«Реал» упустил победу над «Вильярреалом» на выезде

сыграл вничью сна выезде в матче 38-го тура испанской Примеры. Поединок на стадионе «Эль-Мадригал» завершился со счетом 2:2.

Фрагмент матча twitter.com/villarrealcf 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

В первом тайме Гарет Бэйл и Криштиану Роналду отличились голами в составе «Реала», однако после перерыва хозяева поля ушли от поражения благодаря точным ударам Рохера Мартинеса и Самуэля Кастильехо.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев провел весь матч в запасе.

Мадридский клуб завершил сезон на третьем месте, набрав 76 очков. «Вильярреал» замкнул топ-5, набрав 61 пункт.