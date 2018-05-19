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    «Реал» упустил победу над «Вильярреалом» на выезде

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    Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» на выезде в матче 38-го тура испанской Примеры. Поединок на стадионе «Эль-Мадригал» завершился со счетом 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
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  • В первом тайме Гарет Бэйл и Криштиану Роналду отличились голами в составе «Реала», однако после перерыва хозяева поля ушли от поражения благодаря точным ударам Рохера Мартинеса и Самуэля Кастильехо.

    Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев провел весь матч в запасе.

    Мадридский клуб завершил сезон на третьем месте, набрав 76 очков. «Вильярреал» замкнул топ-5, набрав 61 пункт.

    Примера. 38-й тур
    «Вильярреал» — «Реал» — 2:2
    Голы: Мартинес, 71, Кастильехо, 85 — Бэйл, 11, Роналду, 32«Вильярреал»: Фернандес, Гаспар, Гонсалес, Бонера, Марин, Р. Сориано, Родри, Фуэго (Аль Давсари, 57), Форнальс (Кастильехо, 77), Сансоне, Унал (Мартинес, 67)«Реал»: Зидан, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Васкес, 62), Каземиро, Кроос, Иско (Ковачич, 73), Бэйл, Роналду (Бензема, 62)Предупреждения: Гонсалес, Кастильехо, Мартинес, Аль Давсари — Модрич, Каземиро, Кроос
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