Экс-защитник «Спартака» может перейти в ЦСКА

Защитник сборной Белоруссииможет продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает «Прессбол»

Ранее появилась информация, что в межсезонье ЦСКА покинут 8 игроков, включая защитников Алексея и Василия Березуцкого, и Сергея Игнашевича.

Вторую половину сезона Филипенко провел в «Ашдоде» и помог ему сохранить место в высшем дивизионе Израиля.

Правами на 30-летнего футболиста владеет тель-авивский «Маккаби». Контракт с клубом истекает 31 мая.

Филипенко знаком главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко по совместной работе в БАТЭ — сперва дубле, затем первой команде.

Он уже выступал в России с 2008 по 2012 год, защищая цвета «Спартака», «Томи» и «Сибири». Также в его карьере была испанская «Малага».

ЦСКА в сезоне-2017/18 занял второе место в чемпионате России и завоевал путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2018/19.