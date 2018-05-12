Примера. «Атлетико» обыграл «Хетафе», «Реал» играет с «Сельтой», «Леванте» примет «Барселону»

«Реал Сосьедад» – «Леганес» 3:2

В матче 37-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на своем поле победил «Леганес» со счётом 3:2.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте — отличился полузащитник Микель Оярсабаль. На 25-й минуте преимущество «Реал Сосьедада» удвоил хавбек Серхио Каналес.

Всего минуту спустя защитник «Леганеса» Диего Рико отквитал один мяч, а на 53-й минуте нападающий Мигель Герреро сравнял счёт.

Победный гол забил форвард Виллиан Жозе, реализовавший пенальти на 78-й минуте.

«Реал Сосьедад», набрав 49 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Леганес» с 40 очками – 17-е.

Чемпионат Испании. 37-й тур «Реал Сосьедад» — «Леганес» — 3:2 (2:1) Голы: Оярсабаль, 18 (1:0). Каналес, 25 (2:0). Рико, 26 (2:1). Герреро, 53 (2:2). Виллиан Жозе, 78 — с пенальти (3:2).«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Навас, Одриосола (Карлос Мартинес, 88), Родригес, Каналес, Ильярраменди, Пардо (Сурутуса, 66), Хуанми (Прието, 83), Виллиан Жозе, Оярсабаль.«Леганес»: Чампанье, Муньос, Дос Сантос, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Омар (Бовю, 82), Херард Гумбау (Рауль Гарсия, 72), Эрасо, Эль-Жар (Брашанац, 46), Герреро.Предупреждения: Ильярраменди, 67. Бустинса, 77. Рико, 85.

«Алавес» – «Атлетик» Б 3:1

В другом матче 37-го тура «Атлетик» проиграл «Алавесу» — 1:3.

Чемпионат Испании. 37-й тур «Алавес» — «Атлетик» — 3:1 (1:0) Голы: Гвидетти, 43 (1:0). Эль-Хаддади, 60 (2:0). Ибаи Гомес, 77 (3:0). Икер Муниаин, 79 (3:1).«Алавес»: Пачеко, Алексис (Вакасо, 53), Лагуардия, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес, Гвидетти (Собрино, 77), Эль-Хаддади (Эли, 86), Педраса.«Атлетик»: Аррисабалага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Саборит (Кордоба, 66), Альварес, Нуньес, Эчеварриа, Микель Рико (Сан-Хосе, 41), Адурис, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.Предупреждения: Эчеварриа, 27. Марипан, 32. Саборит, 34. Эль-Хаддади, 35. Альварес, 58. Сан-Хосе, 73.

«Депортиво» – «Вильярреал» 2:4

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде обыграл «Депортиво» со счетом 4:2.

У победителей встречи дубль оформил Самуэль Кастильехо (2-я и 45-я минуты) и по разу отличились Мануэль Тригерос (31) и Денис Черышев (90), а у хозяев поля два мяча забил Борха Валье (58, 88).

Стоит отметить, что Черышев появился на поле на 73-й минуте, выйдя на замену вместо Кастильехо.

Чемпионат Испании. 37-й тур «Депортиво» — «Вильярреал» — 2:4 (0:3) Голы: Самуэль Кастильехо, 2 (0:1). Тригерос, 31 (0:2). Самуэль Кастильехо, 45 (0:3). Валье, 58 (1:3). Валье, 88 (2:3). Черышев, 90+2 (2:4).«Депортиво»: Мартинес, Фернандо Наварро, Крун-Дели, Хуанфран (М.Садик, 75), Луизинью, Альбентоса, Гильерме (Баккали, 46), Вальверде (Москера, 67), Адриан, Лукас, Валье.«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос (Фуэго, 87), Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакка, Самуэль Кастильехо (ЧЕРЫШЕВ, 73), Раба (Сансоне, 61).Предупреждения: Гильерме, 22. Валье, 61. Альбентоса, 74.

«Бетис» – «Севилья» 2:2

В севильском дерби 37-го тура «Бетис» и «Севилья» сыграли вничью — 2:2.

Голами в составе «Бетиса» отметились Марк Бартра (5) и Лоренсо Морон (81), за «Севилью» забивали Виссам Бен-Йеддер (57) и Симон Кьер (79).

Чемпионат Испании. 37-й тур «Бетис» — «Севилья» — 2:2 (1:0) Голы: Бартра, 5 (1:0). Бен Йеддер, 57 (1:1). Кьер, 79 (1:2). Лорен Морон, 81 (2:2).«Бетис»: Педро, Барраган, Амат, Бартра, Манди, Дурмиси, Хоакин (Тельо, 73), Хави Гарсия, Гуардадо (Будебуз, 46), Руис, Леон (Лорен Морон, 59).«Севилья»: Сория, Меркадо (Бен Йеддер, 45+1), Кьер, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Лаюн, 46), Меса, Нолито (Васкес, 85), Рамирес.Предупреждения: Гуардадо, 17. Сарабия, 20. Лангле, 24. Эскудеро, 71. Лаюн, 90.

«Эйбар» – «Лас-Пальмас» 1:0

«Эйбар» дома нанёс поражение «Лас-Пальмасу» (1:0)

Чемпионат Испании. 37-й тур «Эйбар» — «Лас-Пальмас» — 1:0 (1:0) Гол: Шарлес, 5.«Эйбар»: Дмитрович, Ломбан, Хосе Анхель, Оливейра (Арбилья, 71), Диоп (Эскаланте, 9), Инуи, Пенья, Дани Гарсия, Хоан Хордан, Орельяна, Шарлес (Капа, 75).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Мишел, Гальвес, Ксимо Наварро, Дани Кастельяно, Хайро (Эзекиль, 53), Халилович (Момо, 66), Хави Кастельяно, Гомес (Экспосито, 80), Кальери, Хиль.Предупреждения: Эскаланте, 33. Гомес, 37. Дани Гарсия, 42. Инуи, 90+4.

«Жирона» – «Валенсия» 0:1

В другом матче тура «Валенсия» на выезде с минимальным счётом одолела «Жирону» (1:0) благодаря голу Лусиано Вьетто,

Чемпионат Испании. 37-й тур «Жирона» — «Валенсия» — 0:1 (0:0) Гол: Вьетто, 61 (0:1).«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Маффео (Адай, 69), Хуанпе, Тимор, Борха (Амагат, 82), Гранель, Стуани, Лосано (Олунга, 73).«Валенсия»: Доменеч, Монтойя, Мурильо, Везу, Лато (Начо Видаль, 86), Максимович, Солер, Дзадза (Родриго, 71), Вьетто, Гонсалу Гедеш, Торрес (Хосе Гайя, 77).Предупреждения: Солер, 29. Маффео, 34. Дзадза, 60. Лато, 76. Тимор, 90.

«Хетафе» – «Атлетико» М 0:1

Мадридский «Атлетико» победил «Хетафе» (1:0) в выездном матче 37-го тура испанской Примеры.

Победный гол забил полузащитник Коке, отличившийся на 8-й минуте после передачи нападающего Антуана Гризманна.

Чемпионат Испании. 37-й тур «Хетафе» — «Атлетико» — 0:1 (0:1) Гол: Коке, 8 .Нереализованный пенальти: Фажр («Хетафе», 78 (вратарь))«Хетафе»: Гуаита, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Фламини (Мора, 60), Портильо, Фажр, Реми (Пачеко, 72), Хорхе Молина, Ндиай (Анхель, 53).«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Коке (Корреа, 70), Сауль, Партей, Диегу Коста (Гамейро, 62), Гризманн (Фернандо Торрес, 62).Предупреждения: Фажр, 32. Годин, 36. Партей, 49. Фламини, 55. Портильо, 90+1.

«Реал Мадрид» – «Сельта»

«Эспаньол» – «Малага»

13 мая, 17:15 мск

«Леванте» – «Барселона»

13 мая, 21:45 мск