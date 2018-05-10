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    Парфенов: Давно говорил, что для «Тосно» все решится в последнем туре

    Тосно Уфа Анжи
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    Дмитрий Парфенов
    На фото:Дмитрий Парфенов
    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов отметил, что команду ждет тяжелая борьба за право сыграть в стыковых матчах.

    В последнем туре команда встретится с «Уфой», а «Анжи», у которого столько же очков, сыграет с ЦСКА.

    «У нас серьезный соперник, который хочет попасть в Лигу Европы. И не стоит смотреть, с кем играют махачкалинцы, они станут бороться до последнего, я знаю эту команду.

    Давно говорил своим футболистам, что все решится в последнем туре. Футбольный Бог дал нам возможность спастись в заключительном матче чемпионата, нужно ею воспользоваться. Так что все зависит от нас.

    Дополнительная мотивация в том, чтобы обыграть именно "Уфу", которая, не исключено, займет место "Тосно" в Лиге Европы? Так не рассуждаем, у нас задача попасть в стыки.

    А к башкирскому клубу нет никаких вопросов – раз так сложилась ситуация, почему бы ей не воспользоваться?», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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