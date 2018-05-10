Парфенов: Давно говорил, что для «Тосно» все решится в последнем туре

Главный тренер «Тосно»отметил, что команду ждет тяжелая борьба за право сыграть в стыковых матчах.

В последнем туре команда встретится с «Уфой», а «Анжи», у которого столько же очков, сыграет с ЦСКА.

«У нас серьезный соперник, который хочет попасть в Лигу Европы. И не стоит смотреть, с кем играют махачкалинцы, они станут бороться до последнего, я знаю эту команду.

Давно говорил своим футболистам, что все решится в последнем туре. Футбольный Бог дал нам возможность спастись в заключительном матче чемпионата, нужно ею воспользоваться. Так что все зависит от нас.

Дополнительная мотивация в том, чтобы обыграть именно "Уфу", которая, не исключено, займет место "Тосно" в Лиге Европы? Так не рассуждаем, у нас задача попасть в стыки.

А к башкирскому клубу нет никаких вопросов – раз так сложилась ситуация, почему бы ей не воспользоваться?», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».