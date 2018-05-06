«Амкар» разобрался с «Уралом» на выезде

В составе гостей забитыми голами отличились Петар Занев на 44-й минуте, а также Фелицио Браун Форбс, который забил уже в компенсированное арбитром время.
«Урал» остался на восьмом месте, имея в активе 37 очков. «Амкар», в свою очередь, остался 13-м, но сравнялся с «Ростовом» по количеству очков (34). В заключительном туре подопечные Вадима Евсеева будут бороться за то, чтобы избежать стыковых поединков.
Чемпионат России. 29-й тур
«Урал» – «Амкар» – 0:2 (0:1)
Голы: Занев, 45 (0:1); Форбс, 90+4 (0:2)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Данцев, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Балажиц, 83), Эль Кабир, Бумаль, Фидлер (Евсеев, 46), Ильин (Портнягин, 59)«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Милькович, Идову, Занев, Белоруков, Гол (Огуде, 74), Баланович, Гащенков, Рязанцев (Комолов, 64), Оланаре (Форбс, 83)Предупреждения: Данцев, 7; Бикфалви, 14; Бумаль, 54 – Занев, 57; Белоруков, 62; Оланаре, 81; Милькович, 85