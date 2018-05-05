«Вильярреал» на своем поле одолел «Валенсию»

Встреча, которая прошла на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 86-й минуте забил защитник Марио Гаспар, которому ассистировал хавбек Мануэль Тригерос.
Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе, но был заменен на 67-й минуте.
«Вильярреал» набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Валенсия» с 67 баллами идет четвертой.
Чемпионат Испании. 36-й тур
«Вильярреал» — «Валенсия» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 86 Марио Гаспар.«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Рукавина (Коста, 46), Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Тригерос, Черышев (Форнальс, 67), Кастильехо, Раба (Сансоне, 83), Бакка.«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Рубен Везу, Габриэл, Солер (Ферран Торрес, 71), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Перейра, 81), Санти Мина (Вьетто, 67), Родриго.Предупреждения: Рукавина (11), Гонсалу Гедеш (21), Черышев (29), Родри Эрнандес (34), Гайя (43), Парехо (60), Руис (84), Асенхо (90+2).