«Вильярреал» на своем поле одолел «Валенсию»

«Вильярреал» набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Валенсия» с 67 баллами идет четвертой.

Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе, но был заменен на 67-й минуте.

Встреча, которая прошла на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 1:0.

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