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    «Вильярреал» на своем поле одолел «Валенсию»

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    Футболисты «Вильярреала»
    На фото:Футболисты «Вильярреала»
    «Вильярреал» одержал победу над «Валенсией» в домашнем матче 36-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 86-й минуте забил защитник Марио Гаспар, которому ассистировал хавбек Мануэль Тригерос.

    Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе, но был заменен на 67-й минуте.

    «Вильярреал» набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Валенсия» с 67 баллами идет четвертой.

    Чемпионат Испании. 36-й тур
    «Вильярреал» — «Валенсия» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 – 86 Марио Гаспар.«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Рукавина (Коста, 46), Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Тригерос, Черышев (Форнальс, 67), Кастильехо, Раба (Сансоне, 83), Бакка.«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Рубен Везу, Габриэл, Солер (Ферран Торрес, 71), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Перейра, 81), Санти Мина (Вьетто, 67), Родриго.Предупреждения: Рукавина (11), Гонсалу Гедеш (21), Черышев (29), Родри Эрнандес (34), Гайя (43), Парехо (60), Руис (84), Асенхо (90+2).
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