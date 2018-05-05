ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Эйбар» разгромил «Жирону» на выезде

    Футбол Испании Примера Жирона Эйбар Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Эйбар» не теряет надежды попасть в еврокубки
    На фото:«Эйбар» не теряет надежды попасть в еврокубки
    Состоялся поединок 36-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» принимала «Эйбар» и потерпела поражение со счетом 1:4.

    «Эйбар» забил по два гола в каждом из таймов, а Кике оформил дубль. «Жирона» ответила только одним точным ударом от Адая.

    «Эйбар» набрал уже 47 очков и занимает десятое место в турнирной таблице с отставанием от «Жироны» на один пункт.

    Чемпионат Испании. 36-й тур
    «Жирона» — «Эйбар» — 1:4 (0:2)
    Голы: Адай, 55 — Кике, 9, 38, Жордан, 80, Инуи, 89«Жирона»: Буну — Алькала, Хуанпе, Муньеса (Лосано, 79) — Адай, Тимор (Алейш Гарсия, 67), Гранель, Мохика — Порту, Гарсия — Стуани«Эйбар»: Риесго — Пенья, Паулу Оливейра, Ломбан, Хосе Анхель — Дани Гарсия, Диоп — Леон (Иван Алехо, 30; Жордан, 69), Орельяна (Эскаланте, 86), Инуи — КикеПредупреждения: Тимор — Дани Гарсия, Диоп, Иван Алехо, Кике, Орельяна
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Примера. «Эль класико», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Валенсия» в Вильярреале
  • Обзор матчей 36-го тура испанской Примеры
    •
  • Самая грубая атака Европы прямо сейчас
  • Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших
    •
  • 03/05
    • Китайский клуб готов платить Иньесте 27 миллионов евро в год
  • 02/05
    • Марсело: Мяч попал в мою руку, думаю, это пенальти
  • 02/05
    • Куртуа не хочет продлевать контракт с «Челси»
  • 02/05
    • Филипе Луис восстановился после серьезной травмы
  • 01/05
    • Полузащитник «Спартака» привлек внимание английских и испанских клубов
  • 01/05
    • «Бетис» на своем поле обыграл «Малагу»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Подробный разбор
  • Сценарий «Атлетико» и воскрешение «Марселя»
  • Реакция прессы на итог полуфиналов Лиги Европы
    •
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • «Ливерпуль»: полный вперед!
  • Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?
    •
  • Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»
  • Как бразилец превратился из полузащитника в забивного центрального нападающего и лидера команды
    •
  • Небывалая конкуренция. «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» рвутся в РФПЛ
  • Расклады в ФНЛ за два тура до завершения сезона 2017/18
    •
  • Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Болонья» покинет Турин с абсолютным нулем
  • «Ювентус» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 5 мая
  • 1,57
    •
  • Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»?
  • «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая
  • 3,10
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Локомотив — Зенит (обновляется)
  • В Москве «Локомотив» принимает «Зенит» в центральном матче 29 тура РФПЛ. Фото онлайн
    • 17:12
  • Шанс впечатлить Моуринью
  • Разбор игры шести футболистов «МЮ», которые получили шанс обосновать свои претензии на попадание основной состав
    • 17:06
  • 16:44
    • «Сток Сити» уступил дома «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ
  • 16:05
    • «Динамо» вырвало победу у «Тосно» на выезде
  • 14:32
    • Хайнкес прогнозирует хорошую готовность Нойера к чемпионату мира
  • 14:19
    • «Интер» хочет продлить контракт со Спаллетти
  • 13:54
    • Фоменко: Матч в Хабаровске получился очень тяжелым
  • 13:42
    • «Динамо» ведет переговоры об аренде «Арены Химки» на следующий сезон
  • 13:25
    • Передня: Какой-то замкнутый круг — то в штангу попадем, то пенальти не реализуем
  • 13:10
    • Касорла покинет «Арсенал»
  • 13:00
    • «Краснодар» минимально обыграл «СКА-Хабаровск»
  • 10:39
    • Президент «Атлетико» уверен, что Гризманн останется в клубе
  • 10:24
    • «СКА-Хабаровск» и «Краснодар» назвали стартовые составы
  • 10:09
    • «Ювентус» провел переговоры с Анчелотти
  • 09:54
    • Ерохин: «Зенит» сам виноват, что опустился на четвертое место
  • Выиграет ли «Барселона» последнее «класико» Иньесты?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая
    • 1,85Завтра в 21:45
  • «Рома» начнет понижение «Кальяри»
  • «Кальяри» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 6 мая
    • 2,05Завтра в 21:45
  • 09:41
    • Гетигежев перешел в «Торпедо-БелАЗ»
  • 09:27
    • Сборные Катара и Японии примут участие в Кубке Америки-2019
  • 09:14
    • Хорн продлил контракт c «Кельном»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус