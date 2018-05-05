«Эйбар» разгромил «Жирону» на выезде

На фото: «Эйбар» не теряет надежды попасть в еврокубки sdeibar.com

Состоялся поединок 36-го тура испанской Примеры, в которомпринималаи потерпела поражение со счетом 1:4.

«Эйбар» забил по два гола в каждом из таймов, а Кике оформил дубль. «Жирона» ответила только одним точным ударом от Адая.

«Эйбар» набрал уже 47 очков и занимает десятое место в турнирной таблице с отставанием от «Жироны» на один пункт.