«Эйбар» разгромил «Жирону» на выезде

«Эйбар» забил по два гола в каждом из таймов, а Кике оформил дубль. «Жирона» ответила только одним точным ударом от Адая.
«Эйбар» набрал уже 47 очков и занимает десятое место в турнирной таблице с отставанием от «Жироны» на один пункт.
Чемпионат Испании. 36-й тур
«Жирона» — «Эйбар» — 1:4 (0:2)
Голы: Адай, 55 — Кике, 9, 38, Жордан, 80, Инуи, 89«Жирона»: Буну — Алькала, Хуанпе, Муньеса (Лосано, 79) — Адай, Тимор (Алейш Гарсия, 67), Гранель, Мохика — Порту, Гарсия — Стуани«Эйбар»: Риесго — Пенья, Паулу Оливейра, Ломбан, Хосе Анхель — Дани Гарсия, Диоп — Леон (Иван Алехо, 30; Жордан, 69), Орельяна (Эскаланте, 86), Инуи — КикеПредупреждения: Тимор — Дани Гарсия, Диоп, Иван Алехо, Кике, Орельяна