Два автогола принесли «Реал Сосьедад» победу над «Атлетиком»

Счет в матче был открыт на 15-й минуте — мяч в свои ворота срезал хавбек «Атлетика» Микель Сан-Хосе. На 3-й минуте Микель Оярсабаль удвоил преимущество хозяев, а на 54-й минуте Микель Сан-Хосе оформил второй автогол.
Отквитать один мяч клубу из Бильбао удалось на 59-й минуте — Рауль Гарсия реализовал пенальти.
На 85-й минуте «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Рубен Пардо.
После этого матча «Реал Сосьедад» на 10-м месте — 46 очков, а «Атлетик» на 14-м месте — 40 очков.
Чемпионат Испании. 35-й тур
«Реал Сосьедад» — «Атлетик» — 3:1 (2:0)
Голы: Сан-Хосе, 15 — в свои ворота (1:0). Оярсабаль, 36 (2:0). Сан-Хосе, 54 — в свои ворота (3:0). Рауль Гарсия, 59 — с пенальти (3:1). «Реал Сосьедад»: Мойя, Льоренте, де ла Белья, Элустондо (Одриосола, 83), Навас, Ильярраменди, Сурутуса, Каналес (Пардо, 79), Янузай (Субельдия, 90), Ойарсабаль, Виллиан Жозе. «Атлетик»: Аррисабалага, Мартинес, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ (Сусаета, 50), Рауль Гарсия, Итурраспе (Микель Рико, 73), Кордоба (Муниаин, 68), Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Де Маркос. Предупреждения: Рауль Гарсия (13), Де Маркос (24), Ильярраменди (26), Льоренте (59), Иньяки Уильямс (81), Сусаета (84), Виллиан Жозе (86), Муниаин (86), Мартинес (90). Удаление: Пардо (85).