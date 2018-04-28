Два автогола принесли «Реал Сосьедад» победу над «Атлетиком»

В матче 35-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу надиз Бильбао — 3:1.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте — мяч в свои ворота срезал хавбек «Атлетика» Микель Сан-Хосе. На 3-й минуте Микель Оярсабаль удвоил преимущество хозяев, а на 54-й минуте Микель Сан-Хосе оформил второй автогол.

Отквитать один мяч клубу из Бильбао удалось на 59-й минуте — Рауль Гарсия реализовал пенальти.

На 85-й минуте «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Рубен Пардо.

После этого матча «Реал Сосьедад» на 10-м месте — 46 очков, а «Атлетик» на 14-м месте — 40 очков.