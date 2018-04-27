«Севилья» уступила «Леванте»

После этого матча «Севилья» на 8-м месте — 47 очков, а «Леванте» на 16-м месте — 40 очков.

Но на 74-й минуте Хосе Моралес забил победный для «Леванте» гол.

Счет на 11-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Рохер Марти . Спустя пять минут Карлос Фернандес сравнял счет.

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