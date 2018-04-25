ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Семаку хотелось бы видеть Дзюбу в своей команде

    Уфа Арсенал Тула Зенит РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сергей Семак
    На фото:Сергей Семак
    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что его клуб не смог зимой арендовать у «Зенита» нападающего Артема Дзюбу.

    «Конечно, обидно, что не удалось заполучить этого футболиста. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата.

    Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба. Понятно, что у "Арсенала" возможностей больше.

    Главная проблема была именно в финансах. Но он же должен тоже зарабатывать деньги. И "Зениту" выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты.

    Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в "Уфу" просто так. Это абсолютно нормально», — цитируют Семака «Известия».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
  • Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • 25/04
    • «Зенит» предложит Жиркову новый контракт
  • 24/04
    • СМИ: Манчини — кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»
  • 24/04
    • Совет директоров «Спартака» поддержал Карреру
  • 24/04
    • СМИ: «Ювентус» рассмотрит кандидатуру Карреры в случае ухода Аллегри
  • 24/04
    • Кафельников призвал фанатов бойкотировать домашние матчи «Спартака»
  • 24/04
    • «Спартак» не присылал в РФПЛ документы о смене гражданства Еременко
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»
    Подробный разбор
  • Арены ЧМ-2018: Тестовая обкатка
  • Продолжаем следить, как движется строительство новых арен к ЧМ-2018
    •
  • Топ-10 кандидатов на замену Венгеру
  • Кто возглавит «Арсенал»?
    •
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто из тренеров АПЛ лучше всех сам играл в футбол?
    •
  • Больше не волшебник
  • Пресса и комментарии о перспективах Массимо Карреры в «Спартаке»
    •
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
  • Бюджетник Дзюба
  • Выясняем, кто оплатил форварду возможность отомстить Роберто Манчини
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Забьет ли Роналду в Мюнхене?
  • Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол 25 апреля
  • 4,38
    •
  • Финляндия и Россия могут сыграть результативно
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 26 апреля
  • 1,88
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Салах и Фирмино — убойная парочка
  • Пять выводов после матча на «Энфилде»
    • 10:54
  • 10:36
    • Перишич призвал вручить Салаху «Золотой мяч»
  • 10:23
    • Куртуа подал в суд на бывшего главного тренера сборной Бельгии
  • 10:10
    • «Зенит» предложит Жиркову новый контракт
  • Испанцы не станут рисковать
  • «Арсенал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 26 апреля
    • 1,96Завтра в 22:05
  • 09:49
    • Голкипер «Лиона» и защитник «Марселя» дисквалифицированы на три матча
  • 09:16
    • Наставник «Тоттенхэма» может возглавить «Реал»
  • 08:52
    • Два фаната «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на убийство
  • 08:35
    • Хавбеку «Кальяри» грозит дисквалификация на четыре года
  • 08:06
    • Полузащитник «Ливерпуля» установил рекорд Лиги чемпионов
  • Неотразимый Салах и призрак надежды для «Ромы»
  • Разгром «Ромы» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    • 02:18
  • 00:52
    • Клопп: Не мог такого и представить себе до матча
  • 00:47
    • Ди Франческо: Ответный матч не будет похож на игру с «Барселоной»
  • 00:36
    • Фасио: Битва не проиграна, будем бороться до конца
  • 00:26
    • Хендерсон: Первый гол «Ромы» заставил нас нервничать
  • 23:39
    • «Ливерпуль» разгромил «Рому» на «Энфилде»
  • 23:27
    • Хайнкес: Благодаря решительному настрою можно свернуть горы
  • 23:01
    • Боатенг: Мы уверены в своих силах и сделаем все для победы над «Реалом»
  • 22:42
    • Роналду можно остановить только всей командой, считает Киммих
  • 22:25
    • Зидан: Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре с «Баварией»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус