Семаку хотелось бы видеть Дзюбу в своей команде

Главный тренер «Уфы»прокомментировал тот факт, что его клуб не смог зимой арендовать у «Зенита» нападающего

«Конечно, обидно, что не удалось заполучить этого футболиста. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата.

Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба. Понятно, что у "Арсенала" возможностей больше.

Главная проблема была именно в финансах. Но он же должен тоже зарабатывать деньги. И "Зениту" выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты.

Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в "Уфу" просто так. Это абсолютно нормально», — цитируют Семака «Известия».