«Тосно» подаст документы на лицензию УЕФА и планирует закрыть долги

начал собирать документы для лицензии УЕФА, которая необходима для участия клуба в, сообщил генеральный директор клуба

В случае победы в финальном матче Кубка России с курским «Авангардом» «Тосно» получит право представлять Россию во втором по значимости еврокубке.

«Мы начали заниматься документацией, чтобы подать заявку на лицензию УЕФА. Планируем собрать все необходимые документы и подать их до конца этой недели.

Долги? На 31 марта у нас не так много долгов.

Выплата премиальных у нас прописана – то есть срок, до которого нужно их выплатить. Планируем все закрыть до конца сезона, чтобы в УЕФА не было к нам вопросов. Большую помощь в этом вопросе оказывает нам губернатор области, плюс сами работаем. В любом случае все долги и перед футболистами, и перед контрагентами мы закроем до конца сезона», — передает слова функционера «Спорт-Экспресс».