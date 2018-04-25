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    «Тосно» подаст документы на лицензию УЕФА и планирует закрыть долги

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    Футболисты «Тосно»
    На фото:Футболисты «Тосно»
    «Тосно» начал собирать документы для лицензии УЕФА, которая необходима для участия клуба в Лиге Европы, сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

    В случае победы в финальном матче Кубка России с курским «Авангардом» «Тосно» получит право представлять Россию во втором по значимости еврокубке.

    «Мы начали заниматься документацией, чтобы подать заявку на лицензию УЕФА. Планируем собрать все необходимые документы и подать их до конца этой недели.

    Долги? На 31 марта у нас не так много долгов.

    Выплата премиальных у нас прописана – то есть срок, до которого нужно их выплатить. Планируем все закрыть до конца сезона, чтобы в УЕФА не было к нам вопросов. Большую помощь в этом вопросе оказывает нам губернатор области, плюс сами работаем. В любом случае все долги и перед футболистами, и перед контрагентами мы закроем до конца сезона», — передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

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