«Леванте» обыграл «Атлетик»

В выездном матче 34-го тура чемпионата Испанииодержал гостевую победу надиз Бильбао — 3:1.

Уже на 8-й минуте Рауль Гарсия вывел «Атлетик» вперёд, однако на 42-й минуте македонец Энис Барди сравнял счёт, а спустя две минуты оформил дубль.

На 90-й минуте Хосе Моралес поставил победную точку, закрепив победу «Леванте».

«Атлетик» с 40 очками занимает 14-е место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Леванте» с 37 очками располагается на 17-й позиции. Клуб из Валенсии оторвался на 9 очков от зоны вылета.