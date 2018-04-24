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    «Леванте» обыграл «Атлетик»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В выездном матче 34-го тура чемпионата Испании «Леванте» одержал гостевую победу над «Атлетиком» из Бильбао — 3:1.

    Уже на 8-й минуте Рауль Гарсия вывел «Атлетик» вперёд, однако на 42-й минуте македонец Энис Барди сравнял счёт, а спустя две минуты оформил дубль.

    На 90-й минуте Хосе Моралес поставил победную точку, закрепив победу «Леванте».

    «Атлетик» с 40 очками занимает 14-е место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Леванте» с 37 очками располагается на 17-й позиции. Клуб из Валенсии оторвался на 9 очков от зоны вылета.

    Чемпионат Испании. 34-й тур
    «Атлетик» — «Леванте» — 1:3 (1:2)
    Голы: Рауль Гарсия, 8 (1:0). Барди, 42 (1:1). Барди, 44 (1:2). Моралес, 90 (1:3). «Атлетик»: Аррисабалага, Баленсиага (Микель Рико, 83), Де Маркос, Иньиго Мартинес, Нуньес, Рауль Гарсия, Сусаэта (Мерино, 75), Итурраспе (Икер Муниаин, 63), Сан-Хосе, Иньяки Уильямс, Кордоба.«Леванте»: Ойер Оласабаль, Педро Лопес (Хасон, 79), Луна, Коке, Постиго, Чема, Кампанья, Моралес, Барди (Лукич, 71), Лерма, Боатенг (Рохер, 84).Предупреждения: Итурраспе, 41. Барди, 45. Рауль Гарсия, 53. Лерма, 55. Нуньес, 88. Хасон, 89.
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