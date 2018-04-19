«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико»

Мадридскийпотерпел гостевое поражение от(0:3) в матче 33-го тура испанской Примеры.

Автором первого мяча стал бразильский нападающий Виллиан Жозе, отличившийся на 27-й минуте.

В концовке поединка форвард Хуанми оформил дубль, поразив ворота соперника на 80-й и второй компенсированной минуте.

«Атлетико» продолжает занимать 2-е место в таблице Примеры с 71 очком, а «Реал Сосьедад», набрав 43 очка, расположился на 12-й позиции.

В другом матче 33-го тура «Алавес» на своем поле уступил «Жироне» со счетом 1:2.

Счёт открыл полузащитник «Жироны» Алейкс Гарсия на 59-й минуте. Нападающий Кристиан Стуани удвоил преимущество гостей на 86-й минуте, реализовав пенальти.

В составе «Алавеса» на 90-й минуте отличился хавбек Томас Пина.