«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико»

Автором первого мяча стал бразильский нападающий Виллиан Жозе, отличившийся на 27-й минуте.
В концовке поединка форвард Хуанми оформил дубль, поразив ворота соперника на 80-й и второй компенсированной минуте.
«Атлетико» продолжает занимать 2-е место в таблице Примеры с 71 очком, а «Реал Сосьедад», набрав 43 очка, расположился на 12-й позиции.
В другом матче 33-го тура «Алавес» на своем поле уступил «Жироне» со счетом 1:2.
Счёт открыл полузащитник «Жироны» Алейкс Гарсия на 59-й минуте. Нападающий Кристиан Стуани удвоил преимущество гостей на 86-й минуте, реализовав пенальти.
В составе «Алавеса» на 90-й минуте отличился хавбек Томас Пина.