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    «Реал Сосьедад» разгромил «Атлетико»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Атлетико» потерпел гостевое поражение от «Реал Сосьедада» (0:3) в матче 33-го тура испанской Примеры.

    Автором первого мяча стал бразильский нападающий Виллиан Жозе, отличившийся на 27-й минуте.

    В концовке поединка форвард Хуанми оформил дубль, поразив ворота соперника на 80-й и второй компенсированной минуте.

    «Атлетико» продолжает занимать 2-е место в таблице Примеры с 71 очком, а «Реал Сосьедад», набрав 43 очка, расположился на 12-й позиции.

    В другом матче 33-го тура «Алавес» на своем поле уступил «Жироне» со счетом 1:2.

    Счёт открыл полузащитник «Жироны» Алейкс Гарсия на 59-й минуте. Нападающий Кристиан Стуани удвоил преимущество гостей на 86-й минуте, реализовав пенальти.

    В составе «Алавеса» на 90-й минуте отличился хавбек Томас Пина.

    «Безголовой» игры не будет«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанского первенства по футболу 19 апреля
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