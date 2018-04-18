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    «Вильярреал» одержал победу над «Леганесом»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 33-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Леганесом» со счётом 2:1.

    В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Виктор Руис и Карлос Бакка, а за «Леганес» отличился Дарко Брашанац.

    Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев появился на поле на 68-й минуте после замены.

    «Вильярреал» с 51 очком располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» с 39 очками находится на 14-й строчке.

    Чемпионат Испании. 33-й тур
    «Вильярреал» — «Леганес» — 2:1 (1:0)
    Голы: Виктор Руис, 42 (1:0). Бакка, 55 (2:0). Брашанац, 82 (2:1). «Вильярреал»: Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Эрнандес, Бакка (Фуэго, 88), Черышев (Сансоне, 68), Самуэль Кастильехо, Раба (Мартинес, 80).«Леганес»: Куэльяр, Муньос, Рауль Гарсия, Дос Сантос, Тито, Рубен Перес (Герреро, 54), Брашанац, Габриэл (Эрасо, 62), Херард Гумбау, Бовю, Наранхо (Серхио Аррибас, 68).Предупреждения: Габриэл, 32. Тригерос, 39.
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