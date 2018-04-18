«Вильярреал» одержал победу над «Леганесом»

В матче 33-го тура чемпионата Испанииодержал домашнюю победу надсо счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Виктор Руис и Карлос Бакка, а за «Леганес» отличился Дарко Брашанац.

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев появился на поле на 68-й минуте после замены.

«Вильярреал» с 51 очком располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» с 39 очками находится на 14-й строчке.