Сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА

Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет Германия, которую преследует команда Бразилии.
С пятого на третье место поднялась Бельгия, опередив Португалию и Аргентину.
Сборная России опустилась еще на три строчки вниз — на 66-е место, что стало новым антирекордом. Ранее худшим показателем команды было 65-е место, которое она занимала в октябре и ноябре 2017 года.
В марте россияне провели два товаришеских матча, в которых уступили сборным Бразилии (0:3) и Франции 27 марта (1:3).
Рейтинг ФИФА от 12 апреля:
1 (1). Германия – 1533 очка
2 (2). Бразилия – 1384
3 (5). Бельгия — 1346
4 (3). Португалия — 1306
5 (4). Аргентина — 1254
6 (8). Швейцария — 1179
7 (9). Франция — 1166
8 (6). Испания — 1162
9 (10). Чили — 1146
10 (6). Польша — 1118
17 (22). Уругвай — 976
46 (44). Египет — 636
66 (63). Россия — 493
70 (69). Саудовская Аравия — 445.