ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА

    ФИФА Сборная России Футбол России Сборная Германии Футбол Германии Сборная Бразилии Сборная Бельгии Сборная Португалии Португалия Сборная Аргентины Сборная Швейцарии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Испании Футбол Испании Сборная Чили Сборная Польши Сборная Уругвая
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Россия — Франция
    На фото:Россия — Франция
    Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

    Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет Германия, которую преследует команда Бразилии.

    С пятого на третье место поднялась Бельгия, опередив Португалию и Аргентину.

    Сборная России опустилась еще на три строчки вниз — на 66-е место, что стало новым антирекордом. Ранее худшим показателем команды было 65-е место, которое она занимала в октябре и ноябре 2017 года.

    В марте россияне провели два товаришеских матча, в которых уступили сборным Бразилии (0:3) и Франции 27 марта (1:3).

    Рейтинг ФИФА от 12 апреля:

    1 (1). Германия – 1533 очка
    2 (2). Бразилия – 1384
    3 (5). Бельгия — 1346
    4 (3). Португалия — 1306
    5 (4). Аргентина — 1254
    6 (8). Швейцария — 1179
    7 (9). Франция — 1166
    8 (6). Испания — 1162
    9 (10). Чили — 1146
    10 (6). Польша — 1118
    17 (22). Уругвай — 976
    46 (44). Египет — 636
    66 (63). Россия — 493
    70 (69). Саудовская Аравия — 445.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру
  • Вспоминаем достижения и неудачи бывшего тренера сборной России
    •
  • Трансферный дайджест. 3-9 апреля
  • С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 12/04
    • Президент Ла Лиги не исключил возможности проведения матча в России
  • 11/04
    • «Бавария» вышла в 1/4 финала, сыграв вничью с «Севильей»
  • 11/04
    • «Бавария» и «Севилья» назвали составы
  • 10/04
    • Черчесов определился с составом на ЧМ-2018 на 85-90 процентов
  • 10/04
    • Черчесов рассказал, как относится к критике
  • 10/04
    • Купер: Египет будет бороться за второе место в группе
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру
  • Вспоминаем достижения и неудачи бывшего тренера сборной России
    •
  • Манчини уйдет из «Зенита», но сезон уже не спасти
  • Изучаем мнения футбольных экспертов о будущем питерского клуба и его тренера
    •
  • Последние недели Конте в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»
    •
  • Топ-3 факта матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • Перед ответным поединком в Манчестере мы решили вспомнить матч в Ливерпуле
    •
  • Трансферный дайджест. 3-9 апреля
  • С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Декаф Дерби»: «Реал» и «Атлетико» сыграли, думая о еврокубках
  • Мадридское дерби, не выявившее победителя — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Достойно ли покинет ЦСКА Лигу Европы?
  • ЦСКА – «Арсенал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 апреля
  • 2,23
    •
  • Экспресс дня. ЦСКА отступать некуда
  • Прогнозы и ставки на футбол 12 апреля
  • 5,33
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:05
    • Президент Ла Лиги не исключил возможности проведения матча в России
  • 12:51
    • Полузащитник «Спартака» пропустит около двух недель
  • 10:12
    • Роналду не понимает возмущений игроков «Ювентуса»
  • Сможет ли «Вольфсбург» оторваться от опасной зоны?
  • «Вольфсбург» — «Аугсбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 13 апреля
    • 1,65Завтра в 21:30
  • 09:07
    • Бенатия назвал назначение пенальти в ворота «Ювентуса» «абсурдом»
  • 08:55
    • Буффон: У Оливера в груди не сердце, а мусорный бак
  • Поможет ли «Ахмату» смена наставника?
  • «Ахмат» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 13 апреля
    • 1,85Завтра в 19:30
  • Туринская сказка превратилась в драму
  • Эпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы
    • 02:09
  • 01:03
    • Зидан: Мы заслужили общую победу в противостоянии
  • 00:39
    • Аллегри: Мы доказали, что результат в Турине был несправедливым
  • 00:25
    • «Балтика» обыграла «Крылья Советов» в первом матче на стадионе «Калининград»
  • Бедный Павел
  • Изучаем судебную тяжбу между московским «Динамо» и его бывшим форвардом
    • 00:18
  • 23:42
    • Пенальти в компенсированное время вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов
  • 23:40
    • «Бавария» вышла в 1/4 финала, сыграв вничью с «Севильей»
  • 21:06
    • Курский «Авангард» упустил победу над «Ротором»
  • 20:57
    • Бейл сыграет в атаке «Реала» против «Ювентуса»
  • ТОП-3 форварда «Атлетико Мадрид» за последние 10 лет
  • LiveSport.Ru анализирует поиски постоянного форварда одним из претендентов на Лигу Европы 17/18
    • Вчера в 20:52
  • 20:49
    • «Бавария» и «Севилья» назвали составы
  • 20:30
    • «Тамбов» одержал победу над «Химками»
  • 19:30
    • Жесус: Очень сложно принять такой результат
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус