Сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет Германия, которую преследует команда Бразилии.

С пятого на третье место поднялась Бельгия, опередив Португалию и Аргентину.

Сборная России опустилась еще на три строчки вниз — на 66-е место, что стало новым антирекордом. Ранее худшим показателем команды было 65-е место, которое она занимала в октябре и ноябре 2017 года.

В марте россияне провели два товаришеских матча, в которых уступили сборным Бразилии (0:3) и Франции 27 марта (1:3).

Рейтинг ФИФА от 12 апреля:

1 (1). Германия – 1533 очка

2 (2). Бразилия – 1384

3 (5). Бельгия — 1346

4 (3). Португалия — 1306

5 (4). Аргентина — 1254

6 (8). Швейцария — 1179

7 (9). Франция — 1166

8 (6). Испания — 1162

9 (10). Чили — 1146

10 (6). Польша — 1118

17 (22). Уругвай — 976

46 (44). Египет — 636

66 (63). Россия — 493

70 (69). Саудовская Аравия — 445.