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    Балотелли: Если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем

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    Марио Балотелли
    На фото:Марио Балотелли
    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли высказал мнение о проблеме расизма.

    «На некоторых стадионах люди скандировали в мой адрес: "Нет черным итальянцам!", однако мой пример доказывает обратное. Несмотря на то, что я итальянец, родился и вырос в Италии, согласно нормам закона, я стал итальянцем только после того, как мне исполнилось 18. Закон несправедлив, поэтому, возможно, некоторые до сих пор считают темнокожих неполноценными. Они считают ошибкой, если такой игрок находится в центре командного фото.

    Думаю, если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем. Возможно, в некоторых из них я был виноват сам, иногда я неправильно воспринимал ситуацию. Но я абсолютно уверен: был бы белым, меня бы быстрее прощали.

    Италия не расистская страна, но расисты в ней есть. Следующее поколение в силах изменить ситуацию. Мы должны научить своих детей тому, что, несмотря на различия во внешности, все равны», – сказал Балотелли в интервью So Foot.

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