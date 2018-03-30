Ещенко: Перенос матча «Амкар» — «Локомотив» в Москву ни в какие рамки не лезет

Защитник «Спартака»прокомментировал перенос матча 24-го тура Премьер-лиги между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву.

Ещенко: «Спартак» сильнее «Локомотива» по всем линиям

«Если бы "Локомотив" шел пятым или шестым, мы бы сейчас так не обсуждали эту тему. Но так как он лидирует, то этот вопрос задевает всех. Конечно, это неправильно. "Амкар" должен принимать дома 15 матчей, а не ездить в ту же Москву. Это ни в какие рамки не лезет.

Почему мы должны ехать в Пермь, а другие играют дома? Даже если "Локомотив" заплатил за перелет и отдаст деньги, вырученные за счет продажи билетов», – цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Матч «Амкар» — «Локомотив» пройдет 31 марта.