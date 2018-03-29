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    Жигулев: Надеюсь, результат игры со «Спартаком» будет для «Тосно» положительным

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    Илья Жигулев
    На фото:Илья Жигулев
    Капитан молодежной сборной России, полузащитник «Тосно» Илья Жигулев поделился мнением о результативности хавбека Георгия Мелкадзе и о предстоящем матче РФПЛ со «Спартаком».

    Встреча состоится 31 марта.

    «Мелкадзе – молодец, что забивает. Лучший бомбардир нашей команды (6 мячей в 7 играх – прим. ред.). Мы уже на протяжении года играем вместе в сборной, плюс сейчас в "Тосно" я, он и Макаров. Поэтому у нас есть некое понимание игры друг друга. Чувствую, куда Георгий открывается, куда можно отдать пас. То же самое с Макаровым.

    Думаю, Мелкадзе продолжит забивать, у него для этого есть все качества. Надеюсь, в "Тосно" наша связка будет работать активнее и приносить результат команде.

    Конечно, отдадим все силы на поле [против "Спартака"]. Надеюсь, результат будет положительным. "Спартак" дома очень серьезный соперник, нам главное выложиться по максимуму. Думаю, все будет хорошо», — цитирует Жигулева «СДЗД».

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