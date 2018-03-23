Бразильцы довольны условиями в Москве, сообщил Мутко

Футболисты сборной Бразилии довольны условиями проживания и тренировок в Москве перед товарищеским матчем с командой России, сообщил вице-премьер РФ

Игра состоится в пятницу на московском стадионе «Лужники», начало — в 19:00 мск.

«У бразильцев пока никаких вопросов нет, они довольны. Мы говорили про прогноз погоды, но сейчас это уже в прошлом. Они знают, что мы относимся к ним с теплотой. В свое время предлагали бразильцам сыграть на юге, но они захотели сыграть в "Лужниках".

У них в Сочи два тренировочных поля, роскошная гостиница, откуда пешком до поля, прекрасная климатическая зона. Мы любим эту страну и всегда радуемся за них. Пообщаемся с руководством бразильской федерации во время матча и после матча», — цитирует ТАСС Мутко.