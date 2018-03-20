Черышев давно ждал вызова в сборную России

Последний раз игрок появлялся на поле в составе сборной 17 ноября 2015 года в контрольном матче с Хорватией.
«Я не привык к такой погоде, но очень рад, что приехал, давно ждал этого. Очень рад, что здесь.
Я тренировался на этой неделе в общей группе уже с командой (»Вильярреалом«), так что я думаю, я буду готов тренироваться и со сборной», — заявил полузащитник в интервью пресс-службе национальной команды.
Приезд Дениса Черышева @Cheryshev в расположение @TeamRussia и его первые впечатления — по горячим следам! 📽️🎬❄️✈️ pic.twitter.com/Im0tyx85Bk— Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2018 г.