Черышев давно ждал вызова в сборную России

Полузащитник «Вильярреала»признался, что давно ждал вызова в сборную России.

Последний раз игрок появлялся на поле в составе сборной 17 ноября 2015 года в контрольном матче с Хорватией.

«Я не привык к такой погоде, но очень рад, что приехал, давно ждал этого. Очень рад, что здесь.

Я тренировался на этой неделе в общей группе уже с командой (»Вильярреалом«), так что я думаю, я буду готов тренироваться и со сборной», — заявил полузащитник в интервью пресс-службе национальной команды.