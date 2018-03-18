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    ПСЖ вырвал победу у «Ниццы»

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ницца Календарь Лиги 1
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал гостевую победу над «Ниццей» — 2:1.

    Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Ле Маршан от углового флага выбил мяч к центральному кругу, Балотелли сделал скидку на Плеа. Алассан справа отправил вперёд Аллана Сент-Максимина, который переиграл вышедшего навстречу Ареола.

    На 21-й минуте счет сравнялся. Юри Берчиче со своей половины поле сделал передачу по левому флангу на ход Ди Марии. Анхель по пути обыграл Данте и пробил мимо Бенитеса в дальний угол.

    А на 82-й минуте Рабио сделал навес слева в центр штрафной площади «Ниццы», а Дани Алвес головой преобразовал его в гол, послав мяч в правый нижний угол.

    После этого матча ПСЖ с 83 очками возглавляет таблицу, а «Ницца» на 8-м месте — 42 очка.

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