ПСЖ вырвал победу у «Ниццы»

В матче 30-го тура французской Лиги 1одержал гостевую победу над— 2:1.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте. Ле Маршан от углового флага выбил мяч к центральному кругу, Балотелли сделал скидку на Плеа. Алассан справа отправил вперёд Аллана Сент-Максимина, который переиграл вышедшего навстречу Ареола.

На 21-й минуте счет сравнялся. Юри Берчиче со своей половины поле сделал передачу по левому флангу на ход Ди Марии. Анхель по пути обыграл Данте и пробил мимо Бенитеса в дальний угол.

А на 82-й минуте Рабио сделал навес слева в центр штрафной площади «Ниццы», а Дани Алвес головой преобразовал его в гол, послав мяч в правый нижний угол.

После этого матча ПСЖ с 83 очками возглавляет таблицу, а «Ницца» на 8-м месте — 42 очка.