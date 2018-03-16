Муса: Гончаренко помог нам сохранить уверенность

«Я действительно очень доволен выходом в следующий раунд. Вся команда сыграла очень хорошо и действительно заслужила оказаться в четвертьфинале.
Даже после поражения в первом матче мы верили в успех. Тренер помог нам сохранить уверенность перед нашей поездкой сюда, и ребята сделали все, чтобы оправдать эту уверенность, показав очень хорошую игру.
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Завтра узнаем, кто будет нашим следующим соперником, но мы можем пройти дальше», – приводит слова Мусы официальный сайт УЕФА.