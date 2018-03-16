Муса: Гончаренко помог нам сохранить уверенность

Нападающий ЦСКАподелился мнением о победе над «Лионом» (3:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

«Я действительно очень доволен выходом в следующий раунд. Вся команда сыграла очень хорошо и действительно заслужила оказаться в четвертьфинале.

Даже после поражения в первом матче мы верили в успех. Тренер помог нам сохранить уверенность перед нашей поездкой сюда, и ребята сделали все, чтобы оправдать эту уверенность, показав очень хорошую игру.

ЦСКА обыграл "Лион" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Завтра узнаем, кто будет нашим следующим соперником, но мы можем пройти дальше», – приводит слова Мусы официальный сайт УЕФА.