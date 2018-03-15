«Марсель» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, второй раз обыграв «Атлетик»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европына выезде обыгрализ Бильбао со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 28-й минуте — пенальти реализовал Димитри Пайет, а на 52-й минуте аргентинец Лукас Окампос удвоил преимущество провансальцев.

На 74-й минуте Иньяки Уильямс отквитал один мяч, но две минуты спустя с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий испанского клуба Ариц Адурис.

Первая встреча завершилась победой «Марселя» со счетом 3:1, французский клуб вышел в четвертьфинал.

Напомним, что в 1/16 финала «Атлетик» выбил из турнира «Спартак».