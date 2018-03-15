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    «Марсель» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, второй раз обыграв «Атлетик»

    Лига Европы Атлетик Футбол Испании Футбол Франции Марсель
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Марсель» на выезде обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1.

    Гости открыли счет на 28-й минуте — пенальти реализовал Димитри Пайет, а на 52-й минуте аргентинец Лукас Окампос удвоил преимущество провансальцев.

    На 74-й минуте Иньяки Уильямс отквитал один мяч, но две минуты спустя с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий испанского клуба Ариц Адурис.

    Первая встреча завершилась победой «Марселя» со счетом 3:1, французский клуб вышел в четвертьфинал.

    Напомним, что в 1/16 финала «Атлетик» выбил из турнира «Спартак».

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
    «Атлетик» (Испания) — «Марсель» (Франция) — 1:2 (0:1)
    Голы: Пайет, 38 — с пенальти (0:1). Окампос, 52 (0:2). Иньяки Уильямс, 74 (1:2).«Атлетик»: Эррерин, Эчейта, Де Маркос, Лекуэ, Альварес (Нуньес, 44), Итурраспе, Эчеварриа (Весга, 79), Микель Рико (Сусаэта, 23), Адурис, Иньяки Уильямс, Кордоба.«Марсель»: Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву (Замбо, 56), Товен (Сарр, 67), Лопес (Сансон, 78), Пайет, Митроглу, Окампос.Предупреждения: Адурис, 15. Рами, 48. Иньяки Уильямс, 61.Удаление: Адурис (Атлетик), 76.
    Взять реванш и выйти в четвертьфинал«Атлетик» — «Марсель». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
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