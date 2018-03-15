«Марсель» вышел в четвертьфинал Лиги Европы, второй раз обыграв «Атлетик»

Гости открыли счет на 28-й минуте — пенальти реализовал Димитри Пайет, а на 52-й минуте аргентинец Лукас Окампос удвоил преимущество провансальцев.
На 74-й минуте Иньяки Уильямс отквитал один мяч, но две минуты спустя с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий испанского клуба Ариц Адурис.
Первая встреча завершилась победой «Марселя» со счетом 3:1, французский клуб вышел в четвертьфинал.
Напомним, что в 1/16 финала «Атлетик» выбил из турнира «Спартак».
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
«Атлетик» (Испания) — «Марсель» (Франция) — 1:2 (0:1)
Голы: Пайет, 38 — с пенальти (0:1). Окампос, 52 (0:2). Иньяки Уильямс, 74 (1:2).«Атлетик»: Эррерин, Эчейта, Де Маркос, Лекуэ, Альварес (Нуньес, 44), Итурраспе, Эчеварриа (Весга, 79), Микель Рико (Сусаэта, 23), Адурис, Иньяки Уильямс, Кордоба.«Марсель»: Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву (Замбо, 56), Товен (Сарр, 67), Лопес (Сансон, 78), Пайет, Митроглу, Окампос.Предупреждения: Адурис, 15. Рами, 48. Иньяки Уильямс, 61.Удаление: Адурис (Атлетик), 76.