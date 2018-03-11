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    Каррера: Предпочту побеждать, играя плохо, но сегодня «Спартак» не играл плохо

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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о победе над «СКА-Хабаровском» со счетом 1:0.

    «Мы сделали все, чтобы победить. Игроки выложились на сто процентов. Не всегда можно побеждать 4:0, 5:0.

    Уже говорил, что рад любой победе. Предпочту побеждать, даже играя плохо. Хотя сегодня мы плохо не играли.

    Я доволен игроками, которые у меня есть, и доволен действиями руководства. Для меня мои игроки – сильнейшие. И я никогда не буду ныть.

    Решение о переходе Максимовича в центр нападения приняли мы, и произошло это по ходу игры. Интуиция подсказала. Это не была подсказка игроков.

    Мы разрабатываем на тренировках различные стандарты, но с командами, которые играют зону, приходится сложно.

    Анализируем игру соперника и отталкиваемся от видео. За неделю сложно предугадать, что будет происходить по ходу матча.

    Заменил Ханни на Мельгарехо, потому что мне нужен был игрок, который умеет играть головой в штрафной.

    Промес провел хорошую игру, и я заменил его не из-за того, что он не забил пенальти или промахнулся в каком-то другом эпизоде.

    Я просто поставил Рошу в надежде, что он, будучи более свежим игроком, изменит что-то. Замена – это не наказание игрока. Она делается на благо команды.

    Пенальти в следующий раз будет бить Квинси Промес. Он больше всех радовался голу Фернанду. Для меня важна игра всей команды. Если ее нет, один в поле не воин.

    Порой нападающие переживают подобные моменты. Не оцениваю Квинси и других игроков только по тому, забивают они или нет. А оцениваю их, исходя из того, что они делают для команды на поле», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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