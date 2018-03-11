«Эспаньол» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»

Матч завершился волевой победой хозяев поля — 2:1.
Гости вышли вперед благодаря голу Виллиана Жозе. «Эспаньол» ответил точными ударами Леу Баптистана и Херарда Морено, который сыграл на добивании после нереализованного пенальти.
После этой победы «Эспаньол» поднялся на 12-е место в турнирной таблице (35 очков) и обошел «Реал Сосьедад», который теперь занимает 13-е место (33 очка).
Примера. 28 тур
«Эспаньол» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (0:1)
Голы: Виллиан Жозе, 41 (0:1). Леу Баптистан, 51 (1:1). Х.Морено, 72 (2:1).«Эспаньол»: Пау Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Наварро (Хави Лопес, 86), Гранеро, Санчес, Виктор Санчес, Пьятти (Мелендо, 73), Леу Баптистан (Хурадо, 81), Х.Морено.«Реал Сосьедад»: Мойя, Э.Морено, де ла Белья, Льоренте, Одриосола, Каналес (Баутиста, 79), Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Сурутуса, 57), Виллиан Жозе (Янузай, 67), Оярсабаль.Предупреждения: Льоренте, 14, де ла Белья, 88.