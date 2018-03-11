«Эспаньол» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»

принималв матче 28-го тура чемпионата Испании.

Матч завершился волевой победой хозяев поля — 2:1.

Гости вышли вперед благодаря голу Виллиана Жозе. «Эспаньол» ответил точными ударами Леу Баптистана и Херарда Морено, который сыграл на добивании после нереализованного пенальти.

После этой победы «Эспаньол» поднялся на 12-е место в турнирной таблице (35 очков) и обошел «Реал Сосьедад», который теперь занимает 13-е место (33 очка).