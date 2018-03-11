Билялетдинов: Этот штрафной был высосан из пальца

Главный тренер «СКА-Хабаровск»поделился впечатлениями после поражения от(0:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

По его мнению, судья встречи Кирилл Левников ошибся, назначив штрафной на 90-й минуте игры, с которого Фернандо забил единственный во встрече гол.

«Не додержали. Моментов, конечно, было много. Главное, что не сумели организовать в ответ, то, что хотели. Это больше всего расстроило.

Оборона обороной, а выходы в ответные действия планировались с более точными передачами, лучшего уровня. Исполнение, конечно, бывает и такое.

Честно говоря, не хочется говорить плохое слово — высосанный штрафной! На последних минутах это немаловажный фактор — любой стандарт превращается в опасность.

А когда есть такой исполнитель, тем более... Надо посмотреть, чтобы не голословить. На мой взгляд, этот штрафной был придуман», – сказал во флеш-интервью Билялетдинов.