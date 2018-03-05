Футболист «Челси» Канте не играл с «Манчестер Сити» из-за потери сознания

Полузащитникупал в обморок на тренировочной базе клуба после тренировки перед матчем против, сообщает Telegraph.

У 26-летнего французского игрока подозревали проблемы с сердцем, поэтому он был направлен на обследование. Кардиологические тесты диагноз не подтвердили. Причина обморока осталась неустановленной.

Канте отправился вместе с командой на «Этихад», тем не менее, в воскресенье утром он все еще не чувствовал себя лучшим образом, поэтому главный тренер «синих» Антонио Конте решил не рисковать здоровьем игрока.

В понедельник Канте провел тренировку без каких-либо проблем и ожидается, что он сможет сыграть против «Кристал Пэлас».