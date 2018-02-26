Беляев: Важно, где смогу больше прогрессировать, в «Спартаке» или в «Арсенале»

Защитник тульского «Арсенала»рассказал о своем хобби и поделился мнением о возможном переходе в московский «Спартак».

«Что касается моего увлечения, то я строю корабль! Год назад появился журнал "Повелитель морей". В каждом выпуске — детали одноименного английского парусника. В результате должна получиться модель длиной 110, высотой 90 и шириной 40 сантиметров. Масштаб — 1 к 84-м. Стройка растянута на два года. Каждую неделю появляется новый выпуск, в нём новые детали. Сам клею детали, маленьким рубаночком мастерю планки обшивки. Все должно быть подогнано идеально точно.

Беляев: До РФПЛ говорили, что я "бездарь, бестолочь, необучаемый"

Постройка "Повелителя морей" ассоциируется с моей карьерой. Пока она идет по восходящей, как и это строительство. Каждый день остов судна обрастает мясцом и всё больше становится похожим на настоящий корабль. В конечном итоге "Повелитель" должен превратиться в жемчужину королевского флота. Так же и я, развиваюсь и прогрессирую.

Стремится ли "Повелитель морей" в красно-белую гавань? Неизвестно куда он поплывёт, и моя карьера тоже. Корабль только строится, строюсь и я. А красно-белый это будет цвет или какой-то другой, жизнь покажет. Пока он красно-желтый, как у тульского "Арсенала". Если говорить о том, хотел ли бы я, чтобы цвет стал красно-белым, то часть жизни я провёл в "Спартаке", с 6 до 13 лет. Если вдруг такая возможность появится, взвешу все плюсы и минусы. Важно решить, где я смогу больше прогрессировать — там или в "Арсенале". Понятно, что аппетит приходит во время еды. Мне хочется и в сборную попасть, есть такая цель. Но нужно взвешенно ко всему подходить. Главное — играть», — приводит слова Беляева «Чемпионат».