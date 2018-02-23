На фото: УЕФА осудил беспорядки с участием болельщиков «Спартака» и «Атлетика» uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил беспорядки, произошедшие перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между испанскими российским

«УЕФА решительно осуждает жестокие столкновения, которые произошли в городе Бильбао. Мы находимся в контакте с местными органами власти, чтобы узнавать дополнительную информацию об этих инцидентах», – приводит заявление УЕФА ESPN.

Напомним, что в результате столкновений перед игрой погиб один из полицейских. У него остановилось сердце.

В ответном матче футболисты «Спартака» обыграли «Атлетик» со счётом 2:1, однако покинули Лигу Европы по сумме двух встреч. В домашнем матче московский клуб уступил — 1:3.