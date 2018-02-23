УЕФА осудил беспорядки с участием болельщиков «Спартака» и «Атлетика»

«УЕФА решительно осуждает жестокие столкновения, которые произошли в городе Бильбао. Мы находимся в контакте с местными органами власти, чтобы узнавать дополнительную информацию об этих инцидентах», – приводит заявление УЕФА ESPN.
Напомним, что в результате столкновений перед игрой погиб один из полицейских. У него остановилось сердце.
В ответном матче футболисты «Спартака» обыграли «Атлетик» со счётом 2:1, однако покинули Лигу Европы по сумме двух встреч. В домашнем матче московский клуб уступил — 1:3.