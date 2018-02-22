«Краснодар» проиграл «Русенборгу» в контрольном поединке

«Краснодар», занимающий четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров, 3 марта примет «Ростов» .

В составе победителей голы забили Поль-Андре Хелланн , Биргер Мелинг и Александр Седерлинг . За «быков» отличились Олег Шатов и Павел Мамаев .

уступил норвежскомув контрольном матче на сборе в Испании со счетом 2:3.

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