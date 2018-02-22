«Краснодар» проиграл «Русенборгу» в контрольном поединке

В составе победителей голы забили Поль-Андре Хелланн, Биргер Мелинг и Александр Седерлинг. За «быков» отличились Олег Шатов и Павел Мамаев.
«Краснодар», занимающий четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров, 3 марта примет «Ростов».
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Русенборг» — 2:3 (1:0)
Голы: Шатов, 4 (1:0). Хелланн, 56 (1:1). Мелинг, 58 (1:2). Седерлунд, 78 (1:3). Мамаев, 90 (2:3).«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович (Жоаузинью, 67), Грицаенко, Калинин, Мамаев, Шатов, Петров, Перейра, Классон, Смолов.Предупреждение: Гранквист, 59.22 февраля. Марбелья. Стадион Marbella Football Center.