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    «Краснодар» проиграл «Русенборгу» в контрольном поединке

    Товарищеские матчи Краснодар Русенборг
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Краснодар» уступил норвежскому «Русенборгу» в контрольном матче на сборе в Испании со счетом 2:3.

    В составе победителей голы забили Поль-Андре Хелланн, Биргер Мелинг и Александр Седерлинг. За «быков» отличились Олег Шатов и Павел Мамаев.

    «Краснодар», занимающий четвертое место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров, 3 марта примет «Ростов».

    Товарищеский матч
    «Краснодар» — «Русенборг» — 2:3 (1:0)
    Голы: Шатов, 4 (1:0). Хелланн, 56 (1:1). Мелинг, 58 (1:2). Седерлунд, 78 (1:3). Мамаев, 90 (2:3).«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович (Жоаузинью, 67), Грицаенко, Калинин, Мамаев, Шатов, Петров, Перейра, Классон, Смолов.Предупреждение: Гранквист, 59.22 февраля. Марбелья. Стадион Marbella Football Center.
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