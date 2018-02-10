«Бавария» в Мюнхене обыграла «Шальке»

Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над гельзенкирхенским «Шальке» (2:1) в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

Хозяева открыли счет на 6-й минуте матча. Голкипер «Шальке» Ферман с трудом справился с дальним выстрелом, отразив мяч перед собой на свободного Роберта Левандовски, который легко расстрелял ворота.

На 29-й минуте гости сравняли. Эмболо подхватил мяч на краю штрафной и подрезал его в сторону Горецки, у которого не получился удар в падении через себя.

Но снаряд достался Франко Ди Санто, который здорово приложился с лёта — Ульрайх не спас «Баварию».

Вновь мюнхенцы вышли вперед на 36-й минуте. Роббен сделал проникающий пас на край штрафной на Томаса Мюллера, который вместо прострела решился на удар в ближний угол, который Ферман оставил без внимания.

После этого матча «Бавария» с 56 очками возглавляет таблицу, а «Шальке» с 34 очками на 6-м месте.