Пике избежит дисквалификации за жест в матче с «Эспаньолом»

Во время празднования гола Пике приложил палец к губам, обратившись таким образом к болельщикам клуба соперника.
Ранее игрок «Барселоны» назвал «Эспаньол» клубом из пригорода Барселоны. В ответ на это команда с «Корнелья-Эль Прат» направила жалобы в Федерацию футбола Испании и Ла Лигу, руководство «Эспаньола» посчитало действия игрока «Барселоны» проявлением ксенофобии.
Жерар Пике может пропустить две недели из-за травмы
Руководство испанского первенства осудило поведение защитника «Барселоны», но решило оставить его без дополнительного наказания.
Ранее сообщалось, что срок дисквалификации Пике может составить от одного до трех матчей.