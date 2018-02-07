Пике избежит дисквалификации за жест в матче с «Эспаньолом»

Защитник «Барселоны»не получит наказания за жест, показанный в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:1), информирует Sport.es.

Во время празднования гола Пике приложил палец к губам, обратившись таким образом к болельщикам клуба соперника.

Ранее игрок «Барселоны» назвал «Эспаньол» клубом из пригорода Барселоны. В ответ на это команда с «Корнелья-Эль Прат» направила жалобы в Федерацию футбола Испании и Ла Лигу, руководство «Эспаньола» посчитало действия игрока «Барселоны» проявлением ксенофобии.

Жерар Пике может пропустить две недели из-за травмы

Руководство испанского первенства осудило поведение защитника «Барселоны», но решило оставить его без дополнительного наказания.

Ранее сообщалось, что срок дисквалификации Пике может составить от одного до трех матчей.