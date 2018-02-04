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    Тотти: Впервые за 25 лет полностью провел время со своей семьей

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    Франческо Тотти
    На фото:Франческо Тотти
    Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти, который в составе сборной легенд своей страны принял участие в Кубке Легенд в России, рассказал, чем занялся после завершения карьеры в 2017 году.

    «После завершения карьеры уехал на каникулы и впервые за 25 лет полностью провел время со своей семьей.

    В плане внимания в Италии мне еще тяжелее, чем за границей. В личной жизни, конечно, это доставляет неудобства. Я живу в южной части Рима, потому что жить в центре города невозможно. Я много-много лет не был на Виа дель Корсо (одна из самых популярных улиц Рима. – Прим. ред.). С другой стороны, у меня нет времени думать о прогулках. Даже в выходные я обычно занят – много дел. А что до внимания болельщиков – оно по-своему даже приятно», — приводит слова Тотти «Чемпионат».

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