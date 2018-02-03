«Уфа» уступила чешскому «Словану»

В составе «Уфы» голы забили Кехинде Фатаи и Сильвестр Игбун.
В следующем контрольном матче «Уфа» 6 февраля сыграет со словацкой «Нитрой».
Напомним, что после 20 туров РФПЛ «Уфа» имеет в активе 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
Товарищеский матч
«Уфа» (Уфа, Россия) — «Слован» (Чехия, Либерец) — 2:3 (1:1);
Голы: Поточный, 26 (0:1); Фатаи, 43 (1:1); Бартл, 56 (1:2); Слай, 71 (2:2); Цоуфал, 76 — с пенальти (2:3)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Тумасян, Пауревич, Аликин, Йокич, Зубарев (Дивеев, 66), Салатич, Сейдахмет, Слай, Фатаи