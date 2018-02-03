ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Уфа» уступила чешскому «Словану»

    Уфа РФПЛ Футбол России Товарищеские матчи Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Уфа»
    На фото:«Уфа»
    «Уфа» потерпела поражение от чешского «Слована» (3:2) в товарищеском матче на сборе на Кипре.

    В составе «Уфы» голы забили Кехинде Фатаи и Сильвестр Игбун.

    В следующем контрольном матче «Уфа» 6 февраля сыграет со словацкой «Нитрой».

    Напомним, что после 20 туров РФПЛ «Уфа» имеет в активе 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

    Товарищеский матч
    «Уфа» (Уфа, Россия) — «Слован» (Чехия, Либерец) — 2:3 (1:1);
    Голы: Поточный, 26 (0:1); Фатаи, 43 (1:1); Бартл, 56 (1:2); Слай, 71 (2:2); Цоуфал, 76 — с пенальти (2:3)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Тумасян, Пауревич, Аликин, Йокич, Зубарев (Дивеев, 66), Салатич, Сейдахмет, Слай, Фатаи
    Будет ли четвертая ничья для «армейцев»?ЦСКА — «Норшелланд». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 2 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • Софьян Ханни. То, что доктор прописал
  • Все о потенциальном новичке московского «Спартака»
    •
  • 03/02
    • Шведский клуб ведет переговоры с Вернблумом
  • 03/02
    • Юрченко рассказал о долгах в «Тосно»
  • 03/02
    • СМИ: Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА пройдет при зрителях
  • 03/02
    • СМИ: В Аргентине идут разбирательства по трансферу Ригони
  • 03/02
    • Жоаозиньо: Контракт с «Краснодаром» заканчивается в июне, но я хочу остаться
  • 03/02
    • Жоаозиньо не теряет надежды на вызов в сборную России
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
  • Настоящая команда против суперзвезд. Индивидуалисты проиграли
  • Реакция СМИ на результат матча между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна
  • Все о самых интересных сделках 31 января
    •
  • Добро пожаловать в «Арсенал», Обамеянг
  • Реакция СМИ на матч «Суонси» — «Арсенал»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Уолкотт возвращается на «Эмирейтс»
  • Прогнозы и ставки на футбол 3 февраля
  • 6,58
    •
  • Сможет ли «Лион» вновь победить на стадионе «Луи II»?
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 февраля
  • 2,25
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:33
    • Оланаре попал в сферу интересов «Мольде»
  • 00:58
    • «Интер» сыграл вничью с «Кротоне»
  • Примера. «Реал» упустил победу над «Леванте», каталонское дерби, «Атлетико» против «Валенсии»
  • Подробности матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 00:54
  • 00:45
    • «Реал» упустил победу над «Леванте»
  • 23:57
    • «Ницца» уступила «Тулузе»
  • 23:48
    • Венгер: У Мхитаряна и Обамеянга есть все качества для нашей игры
  • 23:33
    • Циклаури: У Скрипченко не подмоченная репутация
  • 23:06
    • «Наполи» договорился с немецким полузащитником
  • 22:42
    • Феллаини перенес операцию и пропустит два месяца
  • 22:40
    • «Сельта» на выезде уступила «Алавесу»
  • АПЛ. «МанСити» упустил победу над «Бернли», «МЮ» победил «Хаддерсфилд»
  • Подробности матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу
    • Вчера в 22:35
  • 22:27
    • «Лейпциг» вырвал победу у менхенгладбахской «Боруссии»
  • 22:22
    • Обамеянг помог «Арсеналу» разгромить «Эвертон»
  • 22:21
    • Хави Мартинес выбыл на неопределенный срок
  • 21:59
    • «Сампдория» поделила очки с «Торино»
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    • Вчера в 21:58
  • 21:34
    • Сонг расторг контракт с «Рубином»
  • 21:01
    • «Спартак» уступил «Хэбэй Чайна Форчун» в контрольном матче
  • 20:50
    • ПСЖ на выезде крупно обыграл «Лилль»
  • 20:28
    • «Вердер» на последних секундах обыграл «Шальке»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус