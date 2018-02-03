«Уфа» уступила чешскому «Словану»

потерпела поражение от чешского(3:2) в товарищеском матче на сборе на Кипре.

В составе «Уфы» голы забили Кехинде Фатаи и Сильвестр Игбун.

В следующем контрольном матче «Уфа» 6 февраля сыграет со словацкой «Нитрой».

Напомним, что после 20 туров РФПЛ «Уфа» имеет в активе 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.