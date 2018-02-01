«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич»

В матче 25-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 3:0.

На 19-й минуте Зинченко получил мяч на фланге, покатил его на де Брёйне, а тот вырезал диагональную передачу низом между защитниками на ход Фернандиньо. Бразилец ускорился и с острого угла послал мяч в сетку мимо Фостера.

На 68-й минуте «Сити» провёл быструю контратаку. Кевин Де Брёйне сыграл в «стенку» со Стерлингом, после чего метров с десяти нанёс сильный удар, отправив мяч в сетку.

А на 89-й минуте Стерлинг получил мяч неподалёку от штрафной гостей, вырезал передачу на ход Агуэро, а Серхио технично пробил в дальний угол, перебросив Фостера.

После этого матча «Манчестер Сити» с 68 очками возглавляет таблицу, а «Вест Бромвич» на 20-м месте — 20 очков.