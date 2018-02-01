Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич»

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    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    В матче 25-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Вест Бромвичем» — 3:0.

    На 19-й минуте Зинченко получил мяч на фланге, покатил его на де Брёйне, а тот вырезал диагональную передачу низом между защитниками на ход Фернандиньо. Бразилец ускорился и с острого угла послал мяч в сетку мимо Фостера.

    На 68-й минуте «Сити» провёл быструю контратаку. Кевин Де Брёйне сыграл в «стенку» со Стерлингом, после чего метров с десяти нанёс сильный удар, отправив мяч в сетку.

    А на 89-й минуте Стерлинг получил мяч неподалёку от штрафной гостей, вырезал передачу на ход Агуэро, а Серхио технично пробил в дальний угол, перебросив Фостера.

    После этого матча «Манчестер Сити» с 68 очками возглавляет таблицу, а «Вест Бромвич» на 20-м месте — 20 очков.

    Чемпионат Англии. 25-й тур
    «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич Альбион» — 3:0 (1:0)
    Голы: Фернандинью, 19 (1:0). Де Брейне, 68 (2:0). Агуэро, 89 (3:0). «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Стерлинг, Фернандинью, Сильва (Гюндоган, 39), Де Брейне (Диас, 78), Бернарду Силва, Агуэро.«Вест Бромвич Альбион»: Фостер, Ньом, Маколи, Хегази, Доусон, Родригес, Крыховяк (Бэрри, 33), Якоб, Филд (Филлипс, 55), Макклин, Рондон (Старридж, 78).Предупреждения: Сильва, 32. Макклин, 69. Рондон, 75. Филлипс, 85.
    Нервы в пределах приличия«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английского первенства по футболу 31 января
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