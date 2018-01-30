ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Муса: Счастлив, что вернулся в ЦСКА

    Трансферы РФПЛ Футбол России ЦСКА Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Ахмед Муса
    На фото:Ахмед Муса
    Футболист Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из английского «Лестера» в московский ЦСКА, заявил, что очень горд тем, что вернулся в «красно-синюю» семью, и готов отдать все силы ради того, чтобы армейцы завоевали чемпионский кубок.

    «Медосмотр пройден успешно, и теперь я футболист ПФК ЦСКА. Я бесконечно счастлив и очень горд, что вернулся сюда. Это поистине мой дом, команда-чемпион, которая всегда борется за самые высокие награды и занимает самые высокие места. Я вернулся в красно-синюю семью! Обещаю, что отдам все силы ради того, чтобы ПФК ЦСКА в очередной раз занял место, которое принадлежит ему по праву, и поднял над головой чемпионский кубок. Буду работать не покладая рук», — приводит слова Мусы официальный сайт ЦСКА.

    Напомним, что форвард уже выступал за армейцев с 2012 по 2016 год. За этот период Муса провел 157 официальных матчей, забив 56 мячей.

    Увезет ли «Лестер» очки из Ливерпуля?«Эвертон» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Софьян Ханни. То, что доктор прописал
  • Все о потенциальном новичке московского «Спартака»
    •
  • Талантливый и трудолюбивый. «Спартаку» такой пригодится
  • Рассказываем о карьере бразильского защитника Лукаса Вериссимо
    •
  • 30/01
    • Защитник «Рубина» перешел в киевское «Динамо»
  • 30/01
    • «Ливерпуль» отпустил Старриджа в аренду
  • 30/01
    • Смолов останется в «Краснодаре», считает Черчесов
  • 30/01
    • «Барселона» объявила о переходе Деулофеу в «Уотфорд»
  • 30/01
    • СМИ: ЦСКА хочет продать Оланаре
  • 30/01
    • Муса рад вернуться в ЦСКА
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Талантливый и трудолюбивый. «Спартаку» такой пригодится
  • Рассказываем о карьере бразильского защитника Лукаса Вериссимо
    •
  • «Барселона» вышла сухой из воды
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Алавес»
    •
  • Трансферный дайджест. 23-29 января
  • За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Разогрев на Средиземном море. Команда Карпина обосновалась в Белеке
  • Рассказываем о том, как проходит подготовка «Ростова» ко второй части сезона
    •
  • Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»
  • Представляем новичка «Спартака»
    •
  • Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления
  • СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией»
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Без сенсаций
  • Прогнозы и ставки на футбол 30 января
  • 6,61
    •
  • Против логики
  • «Сантьяго Вандерерс» — «Мельгар». Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес 31 января
  • 3,50
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:25
    • Ярмоленко получил травму и пропустит несколько недель
  • 14:11
    • «Спартак» выделил 1300 билетов для болельщиков «Атлетика» на матч ЛЕ
  • 13:47
    • «Спартак» сегодня может подписать Ханни
  • Софьян Ханни. То, что доктор прописал
  • Все о потенциальном новичке московского «Спартака»
    • 13:46
  • 13:28
    • Албин: По окончании ЧМ-2018 стадион будет передан «Зениту»
  • 13:11
    • ФИФА: Ситуация вокруг российских спортсменов на ОИ-2018 не повлияет на проведение ЧМ-2018
  • 12:57
    • Дзюба и Новосельцев перешли в «Арсенал»
  • 12:37
    • Сборную Казахстана может возглавить Славен Билич
  • 12:20
    • ЦСКА арендовал нападающего «Лестера»
  • Прервется ли неудачная серия «святых»?
  • «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января
    • 1,69Завтра в 22:45
  • 11:54
    • Аленичев: Не хотелось бы попасть в такую ситуацию, когда на улице «-40»
  • 11:39
    • Смолов останется в «Краснодаре», считает Черчесов
  • 11:12
    • Семак хотел бы видеть в «Уфе» Шатова и Новосельцева
  • 10:57
    • Самедов не думает об окончании карьеры
  • 10:50
    • «Шальке» во второй раз арендовал защитника «Челси»
  • 10:35
    • Ледесма: Решение о смене «Локомотива» на «Хэбэй» было непростым
  • 10:26
    • Полоз хотел продолжить работу с Бердыевым
  • 10:13
    • «Севилья» арендовала защитника «Порту»
  • 09:58
    • «Ливерпуль» отпустил Старриджа в аренду
  • 09:33
    • СМИ: ЦСКА хочет продать Оланаре
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус