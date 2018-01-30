Муса: Счастлив, что вернулся в ЦСКА

Футболист, перешедший на правах аренды из английскогов московский, заявил, что очень горд тем, что вернулся в «красно-синюю» семью, и готов отдать все силы ради того, чтобы армейцы завоевали чемпионский кубок.

«Медосмотр пройден успешно, и теперь я футболист ПФК ЦСКА. Я бесконечно счастлив и очень горд, что вернулся сюда. Это поистине мой дом, команда-чемпион, которая всегда борется за самые высокие награды и занимает самые высокие места. Я вернулся в красно-синюю семью! Обещаю, что отдам все силы ради того, чтобы ПФК ЦСКА в очередной раз занял место, которое принадлежит ему по праву, и поднял над головой чемпионский кубок. Буду работать не покладая рук», — приводит слова Мусы официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что форвард уже выступал за армейцев с 2012 по 2016 год. За этот период Муса провел 157 официальных матчей, забив 56 мячей.