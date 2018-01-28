ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Севилья» упустила победу над «Хетафе»

    Примера Футбол Испании Хетафе Севилья Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Севилья» — «Хетафе»
    На фото:«Севилья» — «Хетафе»
    В матче 21-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Хетафе» — 1:1.

    Хозяева открыли счет на 72-й минуте — отличился Луис Мурьель. Но на третьей компенсированной минуте Родригес Анхель сравнял счет.

    После этого матча «Севилья» на 6-м месте — 33 очка, «Хетафе» на 9-м месте — 28 очков.

    Чемпионат Испании. 21-й тур
    «Севилья» — «Хетафе» — 1:1 (0:0)
    Голы: Муриэль, 70 (1:0). Анхель, 90+3 (1:1).«Севилья»: Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Писарро, 81), Васкес (Нолито, 68), Корреа, Бен Йеддер (Муриэль, 56).«Хетафе»: Гуаита, Антунеш, Кала, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Бергара (Мора, 39), Сибасаки (Ф.Фажр, 60), Арамбарри (Пачеко, 75), Анхель, Ндиай.Предупреждения: Кала, 64. Бруно Гонсалес, 69. Мора, 74. Меркадо, 76. Нолито, 90+3. Рико, 90+3.
    От нищебродства до тотала«Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Примеры 28 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления
  • СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией»
  • Примера. «Реал» победил в гостях у «Валенсии», «Барселона» одолела «Алавес»
  • Обзор матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 29/01
    • «Барселона» вырвала победу у «Алавеса»
  • 28/01
    • Неймар не собирается в «Реал»
  • 28/01
    • «Атлетико» крупно обыграл «Лас-Пальмас»
  • 28/01
    • «Вильярреал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»
  • 27/01
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Ляпорта
  • 27/01
    • Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Валенсией»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?
    Подробный разбор
  • Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления
  • СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией»
  • Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»
  • Представляем новичка «Спартака»
    •
  • Точку ставить рано. Погребняк против «Динамо»
  • Московский клуб планирует расстаться с нападающим
    •
  • Зидан подводит себя к отставке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес»
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Наполи» — снова в лидерах
  • Прогнозы и ставки на футбол 28 января
  • 9,66
    •
  • Прервет ли «Детройт» серию поражений в Кливленде?
  • «Кливленд» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 29 января
  • 1,85
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:56
    • «Марсель» поделил очки с «Монако»
  • Примера. «Реал» победил в гостях у «Валенсии», «Барселона» одолела «Алавес»
  • Обзор матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 00:49
  • 00:42
    • «Рома» проиграла «Сампдории»
  • 00:37
    • «Барселона» вырвала победу у «Алавеса»
  • 23:55
    • «Хетафе» арендовал Реми до конца сезона
  • 23:52
    • «Сантос» согласился продать Вериссимо в «Спартак»
  • Увезет ли «Лестер» очки из «Ливерпуля»?
  • «Эвертон» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января
    • 2,37Послезавтра в 22:45
  • 22:15
    • «Ганновер» уступил «Вольфсбургу»
  • 21:59
    • «Милан» одержал победу над «Лацио»
  • 21:14
    • «Лион» потерпел поражение от «Бордо»
  • 20:58
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»
  • 20:48
    • Манчини: Ставим задачу забить 30 мячей в оставшихся 10 матчах РФПЛ
  • 20:12
    • «Атлетико» крупно обыграл «Лас-Пальмас»
  • 20:03
    • «Зенит» разгромил «Гуанчжоу Эвергранд»
  • 19:29
    • «Байер» одержал победу над «Майнцем»
  • 19:17
    • «Лилль» вырвал победу над «Страсбургом»
  • 18:53
    • Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Болонью»
  • 18:39
    • «Рубин» одержал победу над «Богемиансом»
  • 18:26
    • «Челси» разгромил «Ньюкасл» в Кубке Англии
  • 16:36
    • Полузащитник «Пари Сен-Жермен» близок к переходу в «Тоттенхэм»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус