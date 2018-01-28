«Севилья» упустила победу над «Хетафе»

Хозяева открыли счет на 72-й минуте — отличился Луис Мурьель. Но на третьей компенсированной минуте Родригес Анхель сравнял счет.
После этого матча «Севилья» на 6-м месте — 33 очка, «Хетафе» на 9-м месте — 28 очков.
Чемпионат Испании. 21-й тур
«Севилья» — «Хетафе» — 1:1 (0:0)
Голы: Муриэль, 70 (1:0). Анхель, 90+3 (1:1).«Севилья»: Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Писарро, 81), Васкес (Нолито, 68), Корреа, Бен Йеддер (Муриэль, 56).«Хетафе»: Гуаита, Антунеш, Кала, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Бергара (Мора, 39), Сибасаки (Ф.Фажр, 60), Арамбарри (Пачеко, 75), Анхель, Ндиай.Предупреждения: Кала, 64. Бруно Гонсалес, 69. Мора, 74. Меркадо, 76. Нолито, 90+3. Рико, 90+3.