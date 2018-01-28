«Севилья» упустила победу над «Хетафе»

После этого матча «Севилья» на 6-м месте — 33 очка, «Хетафе» на 9-м месте — 28 очков.

Хозяева открыли счет на 72-й минуте — отличился Луис Мурьель . Но на третьей компенсированной минуте Родригес Анхель сравнял счет.

«Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Примеры 28 января

От нищебродства до тотала

От нищебродства до тотала «Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Примеры 28 января

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