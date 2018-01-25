Бирхофф: На базе ЦСКА сборная Германии будет чувствовать себя как дома

«У нас было несколько вариантов, но в итоге мы выбрали Московский регион. Это удобно с точки зрения логистики, к тому же один из матчей группового этапа мы проведем в Москве.
Я посещал базу, мне все понравилось — и условия размещения, и тренировочные поля. Там команда сможет уединенно готовиться к матчам и при этом чувствовать себя как дома.
Возможно, некоторые сборные предпочитают более открытый формат, чтобы футболисты постоянно находились в окружении людей. Мы же, наоборот, хотим, чтобы игроки как можно меньше были в центре внимания и в объективах фотографов.
У нас осталось очень хорошее впечатление от пребывания в России на Кубке конфедераций — все было организовано на высшем уровне, люди были очень дружелюбны.
Думаю, на ЧМ-2018 команды получат все необходимое, как это бывает на турнирах такого уровня», — сказал Бирхофф ТАСС.