«Лейпциг» обыграл «Шальке» и поднялся на второе место

В матче 18-го тура немецкой Бундеслигиодержал домашнюю победу над гельзенкирхенским— 3:1.

Хозяева могли открыть счет на 37-й минуте, но французский форвард Жан-Кевин Огустен не реализовал пенальти.

Четыре минуты спустя гвинейский хавбек Наби Кейта все же вывел «Лейпциг» вперед. Отыгрались гости только после перерыва — на 55-й минуте Налдо поразил ворота «быков».

На 69-й минуте Тимо Вернер вновь вывел «Лейпциг» вперед, а на 71-й минуте португальский хавбек Брума поставил победную для хозяев точку.

После этого матча «Лейпциг» на втором месте с 31 очком, а «Шальке» с 30 очками на 3-й строке таблицы.