Адесанья о Джонсе: Он вернется и будет драться с Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в среднем весе уверен , чтовозобновит карьеру ради боя с новым обладателем титула в тяжелом дивизионе

«Я думаю, он вернется. Это просто драма. Я думаю, Джон будет драться с Томом. Это просто слишком большие деньги. Я слышал, что ему предложили 20 или 30 миллионов долларов. Да, я думаю, он вернется. К тому времени, как он вернется, он станет еще крупнее, а у Тома уже наверняка будет два или три боя в статусе чемпиона, и он тоже оставит свой след в истории дивизиона»

На прошлой неделе Джонс объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА и отказался от титула в тяжелом весе. Аспиналл, ранее владевший временным поясом, был повышен до статуса полноправного чемпиона дивизиона.