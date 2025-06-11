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    Бакли о Махачеве: Он не сможет одолеть меня за счет борьбы

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Джек Маддалена Хоакин Бакли Камару Усман
    Представитель топ-10 полусреднего веса UFC Хоакин Бакли уверен, что борьба Ислама Махачева не сработает в бою против него.

    Хоакин Бакли
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    Хоакин Бакли

    «Он не сможет одолеть меня в борьбе. Махачеву не удастся меня победить в партере, ведь я никогда не проигрывал в своей карьере на настиле. И он точно не сможет устоять на ногах в бою со мной. Фанаты понимают, что представляет собой Маддалена, знают, в чем он хорош. Для Ислама это трудный бой. Не поймите меня неправильно, если Исламу достанется шанс побороться за титул, и он вдруг победит Джека, то он не останется в нашем весе. Он уйдет на пенсию. И точно сбежит от такого человека, как я»

    Бакли сейчас занимает шестую строчку в рейтинге полусреднего веса. В эти выходные он подерется с бывшим чемпионом Камару Усманом. К этой встрече Хоакин подходит на серии из шести выигранных поединков кряду.

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