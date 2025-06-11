Бакли о Махачеве: Он не сможет одолеть меня за счет борьбы

Представитель топ-10 полусреднего веса UFC уверен , что борьбане сработает в бою против него.

«Он не сможет одолеть меня в борьбе. Махачеву не удастся меня победить в партере, ведь я никогда не проигрывал в своей карьере на настиле. И он точно не сможет устоять на ногах в бою со мной. Фанаты понимают, что представляет собой Маддалена, знают, в чем он хорош. Для Ислама это трудный бой. Не поймите меня неправильно, если Исламу достанется шанс побороться за титул, и он вдруг победит Джека, то он не останется в нашем весе. Он уйдет на пенсию. И точно сбежит от такого человека, как я»

Бакли сейчас занимает шестую строчку в рейтинге полусреднего веса. В эти выходные он подерется с бывшим чемпионом Камару Усманом. К этой встрече Хоакин подходит на серии из шести выигранных поединков кряду.