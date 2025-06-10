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    Диего Лопес рассказал, что ему уже предложили 5 новых соперников

    Бои Александр Волкановски Сборная России Мовсар Евлоев Яир Родригес Диего Лопес Дана Уайт 
    Бывший претендент на титул UFC в полулегком весе Диего Лопес назвал в соцсетях всех соперников, кого промоушен предложил ему после проигрыша от Алекса Волкановски в недавнем поединке.

    Диего Лопес
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    Диего Лопес

    «Первым вариантом был Аарон Пико, и я сразу дал согласие. Но потом появились слухи о поединке против Джина Силва. Я также сказал, что подерусь с ним.

    Были предложения о реванше против Мовсара Евлоева и поединке в сентябре, в Мексике, с Яиром Родригезом. К слову, я не против такого поворота событий.

    Я уладил бы конфликт между мной и Яиром. Последний вариант — поединок с непобежденным Мерфи. Если верите, спросите Дану Уайта. Я не отказался ни от одного поединка. На все предложения я сказал — да», — написал Лопес.

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