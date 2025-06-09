Иэн Гэрри: Мухаммад проиграл Маддалене из-за своего эго

Топовый боец полусреднего веса UFC рассказал , почему бывший чемпион их дивизионапотерпел поражение от

«Я считаю, что Белал проиграл Джеку Маддалене из-за своего эго, которое не позволило ему удачно драться в стойке, хотя по всем раскладам он должен был победить в этом поединке. Конечно, теперь он не станет пытаться драться на руках против меня, если наш бой состоится. Конечно, нет. Я изобью Белала, потому что я лучший в этом дивизионе, без сомнения. Белал, извлеки урок из своей последней неудачи и запомни: никогда не пытайся противостоять мне в стойке»

Напомним, что Мухаммад на UFC 315 уступил единогласным решением Джеку Маддалене и лишился титула в полусреднем весе, впервые проиграв за 12 боев в промоушене.