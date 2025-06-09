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    Иэн Гэрри: Мухаммад проиграл Маддалене из-за своего эго

    Бои ММА UFC Белал Мухаммад Джек Маддалена Иэн Гарри
    Топовый боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри рассказал, почему бывший чемпион их дивизиона Белал Мухаммад потерпел поражение от Джека Маддалены.

    Иэн Гэрри
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    Иэн Гэрри

    «Я считаю, что Белал проиграл Джеку Маддалене из-за своего эго, которое не позволило ему удачно драться в стойке, хотя по всем раскладам он должен был победить в этом поединке. Конечно, теперь он не станет пытаться драться на руках против меня, если наш бой состоится. Конечно, нет. Я изобью Белала, потому что я лучший в этом дивизионе, без сомнения. Белал, извлеки урок из своей последней неудачи и запомни: никогда не пытайся противостоять мне в стойке»

    Напомним, что Мухаммад на UFC 315 уступил единогласным решением Джеку Маддалене и лишился титула в полусреднем весе, впервые проиграв за 12 боев в промоушене.

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