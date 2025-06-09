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    Гаджиев о доминировании Двалишвили: В легчайшем весе борьба и кардио — это главное

    Бои ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Петр Ян
    Президент бойцовской лиги Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, почему Мераб Двалишвили так долго доминирует в легчайшем весе UFC.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «В категории до 61 кг очень сложно побеждать нокаутами. Поэтому здесь все решают борьба и выносливость. Это, пожалуй, самое главное. Именно поэтому борцы вроде Двалишвили доминируют. Некоторое время обратное доказывал Петр Ян. Только вот когда ему пришлось встретиться со Стерлингом, который тоже борец, все пошло не по плану. Наглядное подтверждение, что в легчайшем весе борьба и выносливость основные качества. И Мераб в этом плане просто на другом уровне»

    Мераб Двалишвили идет на серии из 13-ти выигранных поединков кряду. Грузин является чемпионом UFC в легчайшем весе. На его счету 2 удачные защиты титула.

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