О’Мэлли о реванше с Двалишвили: Я смогу его удивить в этом бою

Первый номер рейтинга легчайшего веса UFC заявил , что находится в лучшей форме в карьере в преддверии реванша с действующим чемпионом

«Я просто хотел избавиться от отвлекающих факторов. Это было нужно мне, как спортсмену, который хочет стать лучшим бойцом. Все это обязательно сделает меня лучшим бойцом. В это воскресенье напротив меня будет хорошая версия Мераба. В январе он показал, пожалуй, лучшее выступление в своей жизни против Умара Нурмагомедова. Но я не думаю, что он получил лучшую версию меня в нашем первом поединке, так что я могу его удивить в реванше»

Первый бой О’Мэлли и Двалишвили состоялся в сентябре 2025 года. Тогда Мераб одержал победу единогласным решением. Реванш состоится в эти выходные на UFC 316.