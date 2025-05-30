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    Чендлер предложил Макгрегору перенести их бой на январь 2026 года

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Конор Макгрегор
    Популярный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, экс-чемпион Bellator и бывший претендент на титул UFC в легком весе, предложил в соцсетях новую дату поединка с Конором Макгрегором.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «Эй, Конор, предлагаю встретиться в январе следующего года»

    Чендлер сейчас занимает 11-е место в рейтинге легкой весовой категории. Американец проиграл свой предыдущий бой техническим нокаутом в третьем раунде Пэдди Пимблетту.

    До этого уступил единогласным решением судей Чарльзу Оливейре. Всего в UFC у Майкла 2 выигрыша и 5 поражений. Макгрегор в последний раз дрался 4 года назад.

    Тогда ирландец получил травму ноги в противостоянии с Дастином Порье и уступил техническим нокаутом. У Конора 22 победы и 6 поражений в ММА.

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