Чендлер предложил Макгрегору перенести их бой на январь 2026 года

Популярный американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator и бывший претендент на титул UFC в легком весе, предложил в соцсетях новую дату поединка с

«Эй, Конор, предлагаю встретиться в январе следующего года»

Чендлер сейчас занимает 11-е место в рейтинге легкой весовой категории. Американец проиграл свой предыдущий бой техническим нокаутом в третьем раунде Пэдди Пимблетту.

До этого уступил единогласным решением судей Чарльзу Оливейре. Всего в UFC у Майкла 2 выигрыша и 5 поражений. Макгрегор в последний раз дрался 4 года назад.

Тогда ирландец получил травму ноги в противостоянии с Дастином Порье и уступил техническим нокаутом. У Конора 22 победы и 6 поражений в ММА.